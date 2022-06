EN VIVO Retiro de AFP 2022: entérate cómo y cuándo puedes registrar tu solicitud

¿Tienes dudas sobre los pasos para solicitar tus ahorros del fondo de pensiones? Revisa cómo realizar el procedimiento y cuál es el cronograma oficial.

Desde el 13 de junio los afiliados ya pueden registrar su solicitud para retirar hasta S/ 18.400 (4 UIT) de sus fondos . El orden para que se realicen las solicitudes fue establecido de acuerdo al último dígito del DNI de cada usuario. De esta forma, los primeros habilitados para pedir sus fondos fueron aquellos cuyo documento de identidad termina en 9, mientras que desde este jueves 23 de junio ya pueden hacer su solicitud los que tienen el número 5 a través de la web oficial www.consultaretiroafp.pe. Cabe señalar que el desembolso de los fondos se realizará cada 30 días en tres partes. El primer abono será de hasta de 1 UIT a partir del miércoles 13 de julio, considerando a los usuarios que emitieron su pedido el 13 de junio (fecha en que iniciaron los registros). El segundo desembolso también es de hasta 1 UIT y se dará desde el viernes 12 de agosto de 2022. Por último, el tercer depósito —de hasta 2 UIT— tendrá lugar desde el lunes 12 de septiembre de 2022. PUEDES VER: Depósito a plazo fijo: ¿qué bancos y cajas municipales pagan mejor por tus fondos de AFP y CTS? En Vivo: En Vivo: En Vivo: retiro de AFP 2022, últimas noticias 14:32 ¿Cómo saber si estoy afiliado a una AFP? -Debes ingresar a este link oficial de la SBS: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea. -Posteriormente, selecciona la opción reporte de afiliación AFP. -Para iniciar sesión deberás elegir tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería, pasaporte o carné de permiso temporal de permanencia). Luego, ingresa el número del documento escogido y tu contraseña. Si no cuentas con una cuenta en SBS, entra a la opción registrarte. -Finalmente, selecciona iniciar sesión. A continuación, te saldrán tanto tus datos de afiliado como tu situación de afiliación y tu AFP actual. 14:30 ¿Quiénes pueden solicitar su retiro este jueves 23 de junio? Tal como indica el cronograma oficial, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que tienen como último dígito el 5 en su documento de identidad (DNI) pueden registrarse este jueves 23 y viernes 24 de junio. Si no registraste tu solicitud en la fecha asignada de acuerdo al último número de tu DNI, podrás hacerlo del 26 de julio al 10 de septiembre. Recuerda que este plazo será libre para los rezagados. Infografía-La República.

