¿Qué países y ciudades lideran el ranking de preferencia del viajero peruano en los últimos meses?

En el primer semestre del año, destinos tanto nacionales como internacionales se encuentran entre los más buscados por los viajeros peruanos. Descubre cuáles son en la siguiente nota.

Foto: Andina

La empresa de viajes Despegar informó que, de acuerdo a las búsquedas de boletos aéreos en sus plataformas de venta, los países y ciudades que lideran la preferencia de viajes en lo que va del 2022 son Cancún, Madrid, Lima y Cusco. En esa línea, Inés Hochstadter, country manager de Despegar en los países de Perú, Ecuador y Colombia, indicó que el trabajo remoto también ha contribuido a que los usuarios puedan considerar realizar más viajes dentro y fuera del país. PUEDES VER: Taquile: ¿cómo llegar a una de las islas más bonitas del lago Titicaca? “Con la pandemia no solo aprendimos que el turismo es clave para impulsar la economía en el país. También los viajeros entendieron que pueden sostener un estilo de vida viajando y trabajando de forma remota, disfrutando de las distintas alternativas que presentan los destinos a nivel nacional e internacional”, indicó. Asimismo, resaltó que el turismo al interior del Perú se encuentra en recuperación y que la demanda en ciudades como Piura, Arequipa y Cusco es alta. “Los destinos nacionales presentan atractivos turísticos con mucha historia, sumándole a ello una gran propuesta gastronómica. Piura se mantiene como el destino de playa más buscado, y ciudades históricas como Arequipa y Cusco atraen a los viajeros que buscan comodidad y realizar actividad al aire libre”, señaló Hochstadter. PUEDES VER: Yakutia, la ciudad más fría del planeta: así es la vida a -50 grados bajo cero La ejecutiva indicó que muchos viajeros prefieren lugares como Madrid y Cancún al momento de escoger su próximo destino de viaje al exterior del país. “Este 2022, los peruanos tienen interés por destinos internacionales que se han posicionado durante los últimos meses, como Cancún, Madrid y Miami. Son lugares con alta demanda y tienen una propuesta completa para realizar actividades turísticas en familia, en pareja o con amigos. Son también puntos de conexión para otros destinos internacionales”, precisó la representante de Despegar. PUEDES VER: Baños termales en Churín: ¿cómo llegar y disfrutar de este destino con menos de 40 soles? Lista de destinos a nivel nacional más buscados por los viajeros Lima

Cusco

Piura

Arequipa

Tarapoto

Tumbes

Iquitos

Trujillo

Chiclayo

Cajamarca. ¿Cuáles son los destinos internacionales más buscados? Cancún, México

Madrid, España

Miami, Estados Unidos

Cartagena de Indias, Colombia

Punta Cana, República Dominicana

Ciudad de México, México

Buenos Aires, Argentina

Orlando, Estados Unidos

Barcelona, España

Panamá, Panamá.

