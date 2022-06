Tipo de cambio: dólar cierra a la baja en S/ 3,7290 este miércoles 22 de junio

La jornada de hoy está altamente impactada por movimientos a nivel global como el comportamiento del petróleo y el cobre, sujetos a la incertidumbre por el alza de las tasas de interés en EE.UU.

Dólar. Los precios del cobre tocaron el miércoles su nivel más bajo en más de un año por el creciente temor a que las rápidas subidas de las tasas de interés lleven a la economía mundial a una recesión. Foto: EFE

El precio del dólar se ubicó a la baja este miércoles 22 de junio, con una cotización de S/ 3,7290, de acuerdo al Banco Central de Reserva (BCRP). Por la mañana, la divisa había iniciado la jornada en S/ 3,7300. El ente emisor tuvo una mínima intervención. Casi sobre la hora de cierre, colocó repos de monedas al plazo de una semana por S/ 500 millones, además de repos de valores overnight por S/ 400 millones. Finalmente, colocó una subasta de depósitos overnight por S/ 3.912,8 millones a una tasa de interés promedio de 5,32%. Con ello, el billete verde se deprecia en lo que va del año 6,56% frente al sol peruano, una de las monedas más fuertes de la región, luego de culminar el 2021 en S/ 3,991. Los principales bancos comerciales del país ofrecen el dólar en S/ 3,739 la compra y S/ 3,741 la venta. Por su parte, las casa de cambio y cambistas de a pie ofertan la moneda a estas horas en S/ 371 la compra y S/ 3,75 la venta. En el escenario internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos informó que está muy comprometida con la reducción de la inflación, que se encuentra en máximos de 40 años, y los responsables de la política monetaria están reaccionando “rápidamente”, dijo el miércoles el jefe de la banca central, Jerome Powell. La jornada de hoy está altamente impactada por movimientos a nivel global como el comportamiento del petróleo. Así, en el caso del Brent, el crudo cae 2,29% a US$112,03, mientras que el crudo WTI baja 2,76% hasta los US$106,52. La afectación del petróleo llegó por la noticia de un plan del presidente Joe Biden para reducir el costo de los combustibles de autos y en medio de preocupaciones sobre una posible recesión tras las recientes alzas de tasas de interés. Además, los precios del cobre tocaron el miércoles su nivel más bajo en más de un año por el creciente temor a que las rápidas subidas de las tasas de interés lleven a la economía mundial a una recesión, mientras China se enfrenta a confinamientos por el COVID-19, lo que afecta a la demanda de metales.

