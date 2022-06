OnlyFans y Patreon: ¿cuánto deben pagar los influencers a la Sunat por impuesto a la renta?

Los influencers, youtubers, tiktokers y personas que generan ingresos en redes sociales también están afectos al pago de impuesto a la renta. Sunat amplió la base de la clasificación de estos contribuyentes.

Sunat pidió a los influencers cumplir con las obligaciones tributarias, ya que contribuyen al crecimiento del país. Foto: composiciónLR/AFP

Los influencers que generan dinero en plataformas de pago, como OnlyFans y Patreon, deberán pagar impuesto a la renta, según anunció la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). De esta manera, la entidad estatal reafirma que los youtubers y personas que realizan actividades económicas en redes sociales, como Facebook, Instagram y Tiktok, deben declarar sus ingresos. Sunat precisó que los ingresos generados por los influencers con residencia en Perú califican como rentas de tercera categoría. Por ello, el 29,5% de lo que ganan por sus servicios se debe destinar a la caja fiscal, señaló la entidad en un reciente informe sobre el sentido y alcance de las normas tributarias. PUEDES VER: Precio de combustibles se encareció hasta en S/7 en lo que va del año En octubre de 2021, Sunat precisó que solamente pagarán impuestos de cuarta categoría (8%) aquellos influencers que recién estén comenzando sus actividades y no las realicen de manera constante. La institución instó a cumplir con las obligaciones tributarias, ya que contribuyen al crecimiento del país. Los influencers deberán sumarse a la reactivación económica. Foto: composición / istock ¿Qué es un influencer? En su informe sobre tributación, la Sunat recoge una definición de la Real Academia Española: “‘Influencer’ es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales”. PUEDES VER: Gobierno desechó urea más barata porque proveedora tenía un documento en inglés Para la Sunat, un influencer con obligación de rendir cuentas tributarias es aquel que obtiene pagos de anunciantes “por mostrar y/o promocionar los bienes y/o servicios materia de auspicios en los canales, historias o contenido audiovisual”. Asimismo, estos contribuyentes generan ingresos por “monetizar el canal o plataforma digital en la que los mencionados sujetos interactúan con sus seguidores”. En ese sentido, también pueden recibir dinero por parte de “ sus seguidores en redes sociales, por obtener accesos de manera anticipada a ciertos contenidos o foros especializados ”.

