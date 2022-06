Start-up: ¿cómo iniciar tu propia empresa en Perú?

Si tienes planeado formar una startup, toma en cuenta los siguientes consejos para que tu empresa pueda rendir al máximo.

Durante el 2021 las start-up han recibido más inversión que en épocas pre pandemias, por lo que se perfila como un negocio rentable. Foto: EFE

Las start-up peruanas han aumentado sus inversiones en el último año. Según un informe de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), han recibido alrededor de US$ 124 millones durante el 2021, una cifra que triplica la financiación que hubo en el 2020 e incluso en tiempos prepandemia. En esa línea, revisa algunas recomendaciones que brindan Camila Benzaquen y Brian Hemmerde, fundadores del startup de bienestar general Mente Bonita. PUEDES VER: Startups: Gobierno invertirá 70 millones de soles para impulsar a mypes al mercado ¿Cuáles son las claves para poder iniciar una start-up? Debes identificar tu idea de negocio . Los emprendedores recomiendan a las personas que quieran llevar adelante su negocio que se pregunten por qué y para qué lo hacen. “A raíz de la pandemia, aumentaron los índices de ansiedad y depresión. Varias personas desconocían que sus síntomas físicos estaban relacionados a un déficit en su salud mental”, indicaron.

. Los emprendedores recomiendan a las personas que quieran llevar adelante su negocio que se pregunten por qué y para qué lo hacen. “A raíz de la pandemia, aumentaron los índices de ansiedad y depresión. Varias personas desconocían que sus síntomas físicos estaban relacionados a un déficit en su salud mental”, indicaron. Realiza un estudio de mercado. “Para emprender, es necesario contar con un equipo multidisciplinario. En nuestro caso, Brian complementa desde sus conocimientos como profesional en administración, así como yo trabajo desde mi especialidad como psicóloga clínica. Ello facilitó este proceso de research del mercado, así como toda la creación del negocio”, señaló Camila Benzaquen.

“Para emprender, es necesario contar con un equipo multidisciplinario. En nuestro caso, Brian complementa desde sus conocimientos como profesional en administración, así como yo trabajo desde mi especialidad como psicóloga clínica. Ello facilitó este proceso de research del mercado, así como toda la creación del negocio”, señaló Camila Benzaquen. Piensa y establece una propuesta de valor. Los empresarios resaltan la importancia de que los futuros emprendedores tengan siempre en cuenta el propósito de su proyecto. “Habrá momentos en que uno desee retirarse, y para ello deben recordar siempre su propósito: ¿por qué estoy apostando por este negocio?”, afirmaron.

Los empresarios resaltan la importancia de que los futuros emprendedores tengan siempre en cuenta el propósito de su proyecto. “Habrá momentos en que uno desee retirarse, y para ello deben recordar siempre su propósito: ¿por qué estoy apostando por este negocio?”, afirmaron. Es recomendable trabajar con una aceleradora de start-up. Al respecto, los empresarios indicaron que su empresa creció al trabajar con Start UPC, una aceleradora que permitió impulsar las primeras fases de su negocio. “Actualmente, existen diversidad de instituciones que ofrecen mentoring y asesoramiento, e incluso un capital semilla para que el negocio pueda iniciar de la manera más efectiva posible. Basta con buscar información sobre convocatorias y acudir con la idea de negocio. No hay imposibles”, indicaron.

Al respecto, los empresarios indicaron que su empresa creció al trabajar con Start UPC, una aceleradora que permitió impulsar las primeras fases de su negocio. “Actualmente, existen diversidad de instituciones que ofrecen mentoring y asesoramiento, e incluso un capital semilla para que el negocio pueda iniciar de la manera más efectiva posible. Basta con buscar información sobre convocatorias y acudir con la idea de negocio. No hay imposibles”, indicaron. Pon a prueba el modelo de negocio. Los expertos recomiendan realizar una prueba del modelo de negocio antes de arriesgar tiempo y dinero en otros insumos. Además, comentan que muchos de ellos cometen el error de invertir sin perfeccionar sus negocios.

Los expertos recomiendan realizar una prueba del modelo de negocio antes de arriesgar tiempo y dinero en otros insumos. Además, comentan que muchos de ellos cometen el error de invertir sin perfeccionar sus negocios. Busca fuentes de financiamiento. los fundadores del startup de bienestar general Mente Bonita sugieren que, si el negocio se encuentra sólido y dando frutos, los emprendedores pueden buscar opciones de financiamiento externo. “Incluso pueden buscar concursos de startup. Recientemente, nos sumamos a Start-Up Chile con el objetivo de financiar nuestra expansión hacia el país chileno”, finalizaron.

