SAT Lima sorteará premios de hasta S/ 1.000 entre contribuyentes al día con sus impuestos

Los contribuyentes que pagaron al día pueden ganar gift cards desde S/ 500. Participan los propietarios que abonaron su impuesto vehicular, predial y arbitrios municipales.

El sorteo se realizará el viernes 24 de junio en la sede central de la institución. Foto: Andina

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima anunció que sorteará 10 gift cads de S/ 1.000, junto con otros 20 premios de S/ 500 entre los contribuyentes al día con sus pagos. Participarán las personas que pagaron el impuesto vehicular, predial y los arbitrios municipales hasta el 31 de mayo del 2022, de acuerdo con la segunda cuota anual. La institución precisó que participan los propietarios de vehículos con impuestos al día, y que además registran como dirección fiscal Lima Metropolitana. De igual manera, los vecinos del Cercado de Lima con inmuebles en este distrito que fueron puntuales con sus contribuciones. PUEDES VER: Influencers deberán pagar impuestos de tercera categoría: ¿qué ingresos serán gravables? El SAT de Lima también premiará con una gift card de S/ 500 a las personas que actualizaron sus datos en la web www.sat.gob.pe hasta el 31 de mayo. El sorteo se realizará el viernes 24 de junio en la sede central de la institución: Jr. Camaná 370, Cercado de Lima. El evento contará con un notario público y será transmitido a través del Facebook de SAT Lima. Los tributos "permiten mejorar la prestación de servicios públicos municipales en la ciudad", indicó el SAT. Foto SAT de Lima “El SAT de Lima saluda a los contribuyentes que pagan puntualmente sus tributos, toda vez que estos recursos permiten mejorar la prestación de servicios públicos municipales en la ciudad ”, indicó la institución mediante un comunicado. También recordaron que la tercera cuota del 2022 vencerá el 31 de agosto. PUEDES VER: Precio de combustibles se encareció hasta en S/7 en lo que va del año El programa “Vecino Limeño Puntual” brinda beneficios a los contribuyentes de la capital. Para saber si tienes acceso, puedes ingresar a www.sat.gob.pe/ProgramaVLP, colocar tu número de DNI y hacer clic en “consultar”. Para obtener mayor información puedes escribir al correo programavlp@sat.gob.pe. Si tienes consultas sobre temas tributarios y no tributarios relacionados con SAT Lima, puedes comunicarte mediante Whatsapp a los teléfonos 956 212 291; 983 744 044; 999 431 111; 940 199 995; 956 212 260 y 956 212 205. También está disponible Aló SAT al número (01) 315 2400. De igual manera, se puede enviar un correo a asuservicio@sat.gob.pe o consultar mediante Facebook SAT de Lima.

