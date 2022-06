Precios del combustible: ¿en cuánto se elevaron los valores de la gasolina y el diésel en este 2022?

El Perú depende del combustible importado, el cual ha incrementado su costo por la guerra entre Rusia y Ucrania. El precio promedio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 132% en los últimos 2 años.

Desde inicios de abril, varios combustibles están exonerados de pagar impuesto selectivo al consumo (ISC). Foto: Javier Quispe/La República

Millones de peruanos vienen sufriendo las consecuencias del aumento en el precio de los combustibles, como la gasolina y diésel, derivados del petróleo. En el mercado local, el valor del combustible se encareció hasta en S/ 7 en lo que va del 2022. Es el caso del gasohol de 95, que sufrió una variación del 41,27% en este año. Hoy en día, en promedio, cuesta S/ 24,10 el galón, mientras que en enero su valor era de S/ 17,06. Por otro lado, el gasohol de 90 es un 31,22% más caro que a inicios de año. Actualmente, se consigue en S/ 21,27, mientras que en enero su precio fue de S/ 16,21. Asimismo, el diésel vehicular subió 28%, ya que en el primer mes su precio promedio fue de S/ 13,4, y en junio supera los S/ 17, de acuerdo con los datos de Osinergmin. Opción. Existe la propuesta que Petroperú tenga grifos propios. Foto: Antonio Melgarejo/La República Desde la última semana de marzo, las gasolinas de 84 y 90 octanos, así como el gasohol de 84 octanos y el GLP a granel ingresaron al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). En esa línea, el Gobierno dispuso que, a partir del 3 de abril, varios de estos combustibles no paguen impuesto selectivo al consumo (ISC). Dicha exoneración termina el jueves 30 de junio. PUEDES VER: Precio de combustibles se encareció hasta en S/7 en lo que va del año ¿Por qué subió el precio de la gasolina? El investigador Jorge Manco Zanconetti, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sostiene que la posición complicada del mercado peruano tiene que ver con la dependencia del combustible importado. De esta manera, estamos expuestos a factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania. Como solución en el corto plazo, Manco propuso la entrega de préstamos para disponer la conversión de vehículos a gas natural vehicular (GNV). “Nosotros deberíamos promover o financiar, no digo regalar, la conversión a gas natural, que cuesta aproximadamente S/ 5.000. Somos más de 2,2 millones de vehículos en el país y solo 270.000 están en GNV”, argumentó. El precio promedio del petróleo intermedio de Texas (TWI) se incrementó un 132,99% en los últimos dos años. De esta manera, pasó de US$ 47,02 por barril en diciembre del 2020 hasta US$ 109,55 en mayo de este año, de acuerdo con la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El precio de los combustibles en el Perú depende directamente de su valoración internacional. Foto: Gerardo Marín/La República PUEDES VER: Agrorural compró US$ 55 millones de urea a empresa no calificada ¿Cómo saber el precio de la gasolina en tiempo real? El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tiene a disposición la aplicación Facilito, que permite consultar el precio de los combustibles, como gasohol, GNV, GLP, diésel y balón de gas doméstico. Este portal brinda información actualizada sobre los distribuidores autorizados. Conoce cómo ingresar a continuación. Accede a la dirección www.facilito.gob.pe

Ingresa a una de las opciones: combustibles líquidos, GNV o GLP

Elige la región donde quieres consultar los precios

Selecciona provincia, distrito y el producto a revisar.

