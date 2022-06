Precio de combustibles se encareció hasta en S/7 en lo que va del año

Efecto. El alza interminable del WTI, que actualmente oscila en US$ 109, mantiene contra las cuerdas a nuestro dependiente mercado. Es crucial masificar el uso de GNV en el parque automotor para aliviar economía de los hogares.

Opción. Existe la propuesta que Petroperú tenga grifos propios. Foto: Antonio Melgarejo/La República

