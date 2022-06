Precio de combustibles se encareció hasta en S/7 en lo que va del año

El precio promedio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que sirve de referencia en Perú, se ha incrementado un 132,99% en los últimos dos años y pasó de US$ 47,02 por barril en diciembre del 2020 a US$ 109,55 en mayo de este año, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos.

El alza sostenida que se inició en junio del 2020 cuando el barril de crudo cotizaba en US$ 38,31 se aceleró en el último año y cerró el 2021 en US$ 71,71 por barril (ver infografía).

Sin embargo, el salto más grande ocurrió en los primeros meses de este año y tan solo hasta mayo el crudo se encareció 31,64%. Por primera vez desde el 31 de julio del 2014, el 1 de marzo superó la barrera de los US$ 100 y cerró en US$ 103,66. Desde entonces, el valor mínimo que ha alcanzado es de US$ 94,22 en el cierre del 11 de abril. El ingeniero de petróleo Víctor Alexei Huerta explica que el incremento continuado de los últimos años es resultado de que durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, las empresas petroleras dejaron de realizar operaciones de exploración.

“Los inventarios de crudo en EE.UU. experimentaron una reducción porque como no había exploración, no hubo forma de restituir la producción. Eso ocasionó que haya en el mercado una percepción de escasez y subieron los precios”, comenta.

No obstante, el también profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería señala que el factor que impulsó a que el crudo alcance valores récord es el componente geopolítico derivado de las sanciones a Rusia tras su invasión a Ucrania.

“El bloqueo a Rusia hace que haya mayor escasez de crudo. Este país es el segundo productor mundial y produce entre 12 y 13 millones de barriles por día”, resalta Huerta.

Efectos en el mercado local

Como consecuencia del incremento internacional del WTI, los precios locales de los carburantes también experimentaron una variación al alza.

Entre enero del 2020 y diciembre del 2021, el precio del diésel de uso vehicular, el combustible más usado en el Perú, subió 37,46% y pasó de S/9,85 a S/13,54 el galón. Mientras que en lo que va del 2022 se ha encarecido alrededor de 28%, pues en el primer mes estuvo a S/13,4 en promedio y a la fecha supera los S/17,00.

En el caso del gasohol de 95, la variación superó el 41,27% tan solo en este año y ahora se ubica en una media de S/24,10 por galón, lo que significa un repunte de casi S/7,00, considerando que en enero su promedio era de S/17,06, según datos del Osinergmin.

Lo mismo ocurre en el gasohol de 90 que este mismo periodo subió 31,22%. Actualmente, cotiza en S/21,27 en promedio, cuando a inicios de año se encontraba en S/16,21. Es decir, aproximadamente S/5,00 más.

Los precios en ascenso incluso obligaron al Gobierno a tomar medidas para atenuar el alza. Así, en la última semana de marzo incluyó a las gasolinas de 84 y 90 octanos, al gasohol de 84 octanos y al GLP a granel en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).

Luego, el 3 de abril, excluyó a las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos y los diferentes tipos de diésel de la lista de productos gravados con impuesto selectivo al consumo (ISC) hasta el jueves 30 de junio.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham, “si no fuera por la exoneración del ISC sumada a la medida anterior consistente en su inclusión al fondo estabilización de precios de los combustibles, el diesel costaría S/5,00 más actualmente”.

Es preciso recordar que ambas medidas en conjunto tienen un costo fiscal superior a los S/1.600 millones.

Soluciones ante el alza

El investigador de la UNMSM Jorge Manco Zaconetti sostiene que el mercado peruano atraviesa una situación complicada sin una fecha cercana de caducidad dado que dependemos gigantescamente del combustible importado, por lo cual estamos sujetos –pese a las acciones del Ejecutivo– a estos factores exógenos como la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, señala que la única solución a corto plazo es apostar por la conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) para los carros que emplean aún gasolina a través de préstamos mediante el Banco de la Nación con un reglamento similar al de Reactiva Perú, pero dirigido para los amigos del volante.

Se ha estudiado usar al GNV como una alternativa a la crisis de derivados del petróleo. Foto: La República

“Nosotros deberíamos promover o financiar, no digo regalar, la conversión a gas natural que cuesta aproximadamente S/5.000. Somos más de 2,2 millones de vehículos en el país y solo 270 mil están en GNV. Estos con S/30 llenan su tanque. Lo que con gasolina costaría hasta S/200. La solución es la masificación del gas natural. Masificar demora de dos a tres años, y la conversión de un vehículo, de dos a tres días. Con este préstamo se reactiva la economía mientras se devuelve en dos años porque tiene para rato (el alza de precios), aun así cese la guerra”, ejemplificó.

Asimismo, Manco Zaconetti calificó como acertada las palabras del premier Aníbal Torres, quien recientemente detalló que al convertirse un vehículo de gasolina a GNV se ahorraría desde S/15 a S/25 por galón, mientras que de GLP a GNV, hasta S/5,00.

Este criterio de incentivar la conversión debería primar –asegura– por sobre la participación directa de Petroperú en la venta final, ya que su presencia en el mercado “se ha ido debilitando con la fuerte competencia no solo de Repsol sino de otros operadores con una mayor espalda financiera”.

“Mi recomendación es seguir, además, haciendo el esfuerzo de exonerar el ISC por tres meses más. Pero esta vez que haya desde Indecopi y Osinergmin una mayor difusión de los grifos que no están bajando los selectivos al consumo. Petroperú es poco lo que puede hacer con la venta directa”, anotó.

Cambios estratégicos en Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció la salida de sus viceministros de Minas, Kensy Mayta, y de Hidrocarburos, Rafael Reyes. Ambos permanecieron en el cargo poco más de tres meses.

De esta manera, el viceministro de Electricidad, José Dávila, quien asume tanto la cartera de Minas como la de Hidrocarburos.

También se resolvió la separación de Luis Mercado de la presidencia del Consejo Directivo del Ingemmet, posta que toma, interinamente, Henry Luna.

Cabe anotar que las tres designaciones, consideradas de confianza para el ministerio, se dieron en marzo pasado, durante la gestión del exministro Carlos Palacios.

Asimismo, el pasado 26 de mayo, la gestión de la ministra Alessandra Herrera designó a Ana Castillo secretaria general del Minem.

Datos

Tendencia. Petroperú aclaró en un comunicado que su lista de precios a nivel Planta han seguido la misma tendencia de los precios internacionales.

Descargo. Hizo aclaración ante versiones periodísticas sobre supuestos precios elevados para enfrentar endeudamiento.

Variación promedio de los precios de los combustibles

