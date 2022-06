Invertirán más de S/ 18 millones para proteger a ciudadanos de las heladas y friaje

Midis entregará kits de agua segura y cocinas mejoradas a los beneficiarios de programas sociales.

Temporada de heladas y friaje afectan a los habitantes de zonas altoandinas. Foto: Difusión

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que se invertirán más de S/ 18 millones para combatir el friaje y las heladas en las zonas altoandinas y selváticas del país, con el fin de proteger la salud de los ciudadanos que conforman los programas sociales. A detalle, se destinaron más de S/ 13 millones para mantener operativos los 234 Tambos de las zonas altoandinas y de Amazonía, cuya infraestructura sirve para almacenar todos los insumos que se reparten en las comunidades más alejadas. Mientras que se invertirán más de S/ 5 millones en Foncodes para implementar cocinas mejoradas a leña a favor de 14.670 hogares rurales; así como kits de agua segura con baldes con dispensador de agua, teteras y vaso de metal de acero inoxidable. El Midis reiteró que estas intervenciones concluirán entre junio y julio del presente año.

