Influencers deberán pagar impuestos de tercera categoría: ¿qué ingresos serán gravables?

La Sunat señala que deben pagar una tasa del 29,5% de sus ingresos obtenidos por el desarrollo de actividades en su calidad de influencers.

Los influencers deberán sumarse a la reactivación económica. Foto: composición / istock

Los influencers, youtubers o personas que realizan alguna actividad económica en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube entre otras, deben declarar sus ingresos y pagar impuestos, según afirmó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). De acuerdo a la entidad, se califican como rentas de tercera categoría los ingresos que generan las personas naturales domiciliadas en el Perú por el desarrollo de actividades en su calidad de influencers, es decir, el 29,5% de lo que ganan por sus servicios. La Sunat precisa que las actividades de los influencers comprenden actividades publicitarias cuyo desarrollo genera ingresos que constituyen, para fines de la LIR, rentas de tercera categoría por servicios comerciales o de índole similar. ¿Qué ingresos de los influencers son gravables? La entidad recaudadora, en su informe Nº 000044-2022-SUNAT/7T0000, especificó cuáles son los ingresos que perciben los influencers y que deberán ser declarados para pagar impuestos. Los anunciantes, ya sea en dinero o en especie, por mostrar y/o promocionar los bienes y/o servicios materia de auspicio en los canales, historias o contenido audiovisual que estos (los influencers) producen y difunden en sus redes sociales Las plataformas digitales en las que tales sujetos operan, por introducir publicidad en los videos o contenidos digitales que estos producen y difunden en dichas redes. Sus seguidores en redes sociales, por obtener accesos de manera anticipada a ciertos contenidos o foros especializados en las citadas redes de los influencers. Por ejemplo: Patreon y Onlyfans. Monetizar el canal o plataforma digital en la que los mencionados sujetos interactúan con sus seguidores, autorizando a dicha plataforma a colocar publicidad en sus contenidos, siendo que esta les exige a los influencers una cantidad mínima de suscripciones y/o visualizaciones del citado contenido, emitiéndoles un cheque por concepto de ganancias únicamente cuando la suma resulte mayor a un determinado monto. ¿Qué es un influencer? De acuerdi al informe sobre tributación, la Sunat recoge una definición de la Real Academia Española: "'Influencer' es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales". Sunat señala que deben pagar una tasa del 29,5% de sus ingresos. Foto: Grupo La República

