INEI: Un 53,2% de peruanos está bancarizado

En el primer trimestre del año, el 53,2% de la población de más de 18 años de edad accedió al sistema financiero. Esto representa un incremento de 3,3 puntos porcentuales al compararlo con similar trimestre de 2021 (49,9%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través del Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú.

Así, respecto al periodo prepandemia, se vio un crecimiento de 11 puntos porcentuales (pp), ya que en el 2019 la bancarización solo alcanzaba al 42,2% de la población adulta.

Cabe precisar que en la zona urbana la cobertura es mayor: el 57,6% de adultos tiene acceso al sistema financiero. Y si se delimita a la población ocupada, alcanza al 62,3%.

Tipo de cuentas y edades

A detalle, el 55,1% de peruanos tiene cuenta de ahorro o cuenta sueldo, esto es un alza de 3,4 pp en relación al año previo y de 11,5 pp frente al periodo prepandemia (2019). En tanto, un 2,9% registró cuenta corriente y el 0,9% cuenta a plazo fijo.

Según rango de edad, el 61% de la población de 18 a 29 años y el 61,3% de la de 30 a 44 años acceden al sistema financiero, incrementándose en 15,7 y 12,7 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con igual trimestre del 2019.

A nivel nacional. Midis apuesta por masificar uso del celular como billetera digital para despegar la inclusión financiera. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Impulso digital

Para el exjefe de la SBS, Juan José Marthans, el avance en la bancarización está relacionado al factor tecnológico en la captación de ahorros, que está primando hoy en día en Perú y el resto del mundo, asociado principalmente a las billeteras virtuales y la posibilidad de utilizar canales digitales en general.

Sin embargo, enfatizó que este avance es insuficiente porque aún no se han alineado a las necesidades reales del sector no bancazariado. “No basta con desarrollar una billetera electrónica, tiene que ser transparente y eficientemente administrada. De qué vale una billetera que se para cayendo y no es interoperable, que no ofrece un mínimo de alternativas asociadas con Open Banking. Lo que tenemos nosotros es una fuerte incorporación por el factor tecnológico con carencia en la calidad de atención al usuario”, apuntó el también director de la PAD de la Universidad de Piura.

Agregó que se deben abrir oportunidades de recarga de billeteras a través de otros canales, como los agentes corresponsables, lo que facilitaría el objetivo de bancarización.

Fuera del sistema financiero

En el primer trimestre del año, el 77,4% de la población de más de 18 años de edad no ahorró ni prestó dinero fuera del sistema financiero.

Mientras que un 16,4% ahorró guardando dinero en su casa, el 3,8% ahorró a través de junta/pandero, el 2,7% prestó dinero (recibió préstamo), y un 0,9% ahorró guardando el dinero con familiares o conocidos.