Elon Musk anunció que Tesla despedirá al 3,5% de sus empleados en oficina

El empresario aseguró que necesita construir más rápido plantas para montaje de autos. Musk había advertido a sus empleados que deberían trabajar, como mínimo, 40 horas presenciales a la semana.

Musk se justificó en que Tesla había contratado demasiado personal en el pasado. Foto: AFP

Este martes 21 de junio, el empresario Elon Musk aseguró que despedirá al 3,5% de sus empleados de oficina en la compañía de automóviles Tesla. Esto luego de que un anuncio de reducir en 10% su fuerza laboral provocara una caída del 6% en sus acciones, detalló la agencia EFE. Musk se justificó en que Tesla había contratado demasiado personal en el pasado, por lo que el reajuste en camino es necesario. Por otro lado, el inversor —también jefe de SpaceX— indicó que en los próximos meses aumentará el número de obreros en planta encargados de montar los vehículos. PUEDES VER: Christian Alcarraz, el talento de Andahuaylas que ocupó el primer lugar para trabajar en el BCRP “Necesitamos construir plantas de montaje de forma más rápida”, precisó el CEO de Tesla Motors durante su presentación por videoconferencia en el Foro Económico de Qatar. De acuerdo con su versión, los vehículos que fabrican tienen una demanda tan elevada que no le preocupa la competencia, sino aumentar sus límites de producción. "Tesla ha creado y creará, y producirá los productos más emocionantes", sostuvo Elon Musk. Foto: AFP Actualmente, Tesla tiene una planta de montaje en Shanghái (China), que a principios de año sufrió una paralización de dos meses por el estricto confinamiento provocado por la COVID-19. Durante este periodo, muchos obreros permanecieron en las instalaciones de la empresa para mantener la producción. Por ello, Elon Musk alabó la disciplina y dedicación de los empleados chinos. PUEDES VER: Influencers deberán pagar impuestos de tercera categoría: ¿qué ingresos serán gravables? A inicios de junio, la controversia en el entorno de Tesla estalló por una carta que Elon Musk envió a su planilla en Estados Unidos. En el escrito, el empresario criticó el trabajo remoto y amenazó con despedir a los empleados que no acudieran a laborar, por lo menos, 40 horas a la semana en sus instalaciones. “Cualquiera que desee trabajar de forma remota debe estar en la oficina durante un mínimo —y quiero destacar ‘mínimo’— de 40 horas a la semana o abandonar Tesla”, advirtió Elon Musk, al tiempo de informar que él mismo revisaría cualquier solicitud de excepciones a su política laboral. “Tesla ha creado y creará, y producirá los productos más emocionantes y significativos de cualquier compañía en la Tierra. Esto no ocurrirá llamando por teléfono”, sostuvo.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”