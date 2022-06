El rublo se fortalece hoy frente al dólar hasta valores no vistos desde 2015

La moneda rusa ha crecido en más del doble en casi cuatro meses desde el desplome que sufrió al inicio de la campaña militar en Ucrania, el pasado 24 de febrero.

El fortalecimiento del rublo se produce en el contexto de la proximidad del período del pago de impuestos y los altos precios en los mercados de materias primas,. Foto: EFE

Con información de EFE El rublo continúa reforzándose frente al dólar y el euro, y hoy se negociaba en su valor más fuerte desde junio y mayo de 2015, respectivamente, en la Bolsa de Moscú. A las 11:10 a.m. hora peruana (15:10 GMT) la divisa rusa se negociaba a 53,91 rublos por cada unidad de dólar, lo que supone la primera cotización por debajo de los 54 rublos desde el 24 de junio de 2015, según el diario económico RBK. La moneda se compraba además a 56,65 rublos por euro, un valor no visto desde mayo de 2015. Así, el Banco Central de Rusia ha fijado la tasa oficial de cambio para mañana en 54,70 rublos por dólar y en 57,45 rublos por euro. De esta manera, el rublo ha crecido en más del doble en casi cuatro meses desde el desplome que sufrió la moneda al comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania el pasado 24 de febrero. PUEDES VER Cobre cae a mínimos de más de un año debido a temores mundiales de recesión El rublo cayó entonces a niveles no vistos desde 1994 y 1994 frente al dólar y el euro, pero la intervención del Banco Central de Rusia y los controles a las divisas permitieron revertir la sangría. El fortalecimiento del rublo se produce en el contexto de la proximidad del período del pago de impuestos y los altos precios en los mercados de materias primas, según el analista de Otrkitie Investments, Andréi Kochetkov. La demanda actual de la moneda no cubre el exceso de oferta en el mercado por parte de los exportadores, lo que ejerce presión sobre el dólar y el euro, según dijo. La víspera el número dos del Gobierno de Rusia, Andréi Beloúsov, señaló a la agencia Interfax que las autoridades estudian devolver al rublo su “cotización óptima”. “En cuanto a la cotización óptima del rublo existe una opinión más o menos consensuada de que se encuentra en la horquilla entre los 70 y 80 rublos por dólar”, indicó el viceprimer ministro ruso. Preguntado por los plazos en los que la moneda rusa debe alcanzar su cotización óptima, Beloúsov respondió: “Cuanto antes”.

