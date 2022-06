Dólar en Perú: tipo de cambio abre al alza y se cotiza en S/ 3,728

El billete verde inició la jornada con un ligero avance de 0,17% en relación al cierre de la víspera.

Conoce cuál es el precio del dólar en Perú hoy, miércoles 22 de junio de 2022. Foto. Foto: Carlos Contreras/La República

El tipo de cambio del dólar inició la jornada de este miércoles 22 de junio con una ligera alza y se cotizó en S/ 3,7283, según el portal de cotización de Bloomberg. En la víspera, el Banco Central de Reserva (BCRP) le había dado un cierre de S/3,722, lo que representa un avance de 0,17%. A las 9.30 a. m. en el mercado paralelo el billete verde cotizaba en S/ 3,717 la compra y S/ 3,724 la venta. Mientras que el tipo de cambio bancario en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú se situaba en S/ 3,713 la compra y S/ 3,729 la venta, según el portal Cuánto está el dólar. PUEDES VER: Piden que nuevo bono alimentario dure hasta que precios disminuyan Ello sucede mientras se espera la oficialización, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de un nuevo bono alimentario focalizado destinado a los sectores de menores ingresos, el cual buscará cubrir la canasta básica de consumo. Además de ello, se adelantó que se duplicará el fondo de las ollas comunes y los comedores populares. Aún el Ejecutivo se encuentra afinando los detalles de las medidas, las cuales se anunciarían en menos de dos semanas. En el plano internacional, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que el banco central seguirá elevando las tasas de interés para controlar la inflación luego del aumento más pronunciado en casi tres décadas, aunque asevera que los encargados de formular políticas deben ser “ágiles” ya que varios shocks golpean a la economía más grande del mundo.

