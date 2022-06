Congestión vehicular en Lima genera pérdidas de hasta S/ 11.000 millones al año

El tráfico estaría ocasionando fuertes costos económicos en la capital. Se consume aproximadamente un tercio de galón de combustible extra durante las congestiones vehiculares, según estudio de la Asociación Automotriz del Perú.

La congestión vehicular es percibida como uno de los problemas más grandes que tiene Lima. Foto: Andina

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) ha dado a conocer mediante un informe técnico que la ciudad de Lima tiene pérdidas de más de S/ 11.000 millones cada año como consecuencia de la congestión vehicular. Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la AAP, reiteró que esta problemática es percibida como uno de los grandes problemas de la capital y que agobia a la mayoría de ciudadanos. Estos datos se tomaron en cuenta para realizar el estudio titulado “Costo económico causado por la congestión vehicular”. PUEDES VER: Metropolitano de Lima: ¿cuándo será inaugurado el tramo norte de Comas y Carabayllo? Entre las conclusiones, se señala que mejorando el diseño de las vías o con un eficaz manejo del sistema de semáforos se podrá disminuir hasta en más de la mitad las pérdidas producidas por el tráfico vehicular. Asimismo, señala que, si se logra reducir la congestión vehicular en 40%, con medidas como el rediseño de las vías e intersecciones, con intervenciones de bajo costo en la infraestructura y se establece un eficiente sistema semafórico, entre otras, las pérdidas económicas generadas por la congestión se podrían reducir de S/ 11.115 millones a S/ 6.670 millones. Es decir, una disminución de S/ 4.445 millones al año. Para la elaboración de este informe se tomó también en cuenta un trabajo realizado por la Fundación Transitemos, que resolvió, como dato crucial, que el 38% de limeños pierde una hora y media en el congestionado vehicular en Lima. “Al recopilar estos datos, y teniendo en cuenta que el ingreso por hora promedio en Lima Metropolitana y Callao es de S/ 8,25, se logra determinar que hay una pérdida total de S/ 5.701 millones al año”, explicó Morisaki. PUEDES VER: Arequipa: se registra congestión vehicular tras cierre de vía que une el Cercado con Paucarpata El especialista detalló que las pérdidas económicas en el tráfico no son solamente producto de las horas perdidas en la congestión, sino que hay otros aspectos que causan gastos extras. Uno de ellos es el embotellamiento, que ocasiona que los vehículos se queden “atrapados” y consuman más combustible. “Se consume, en el tráfico vehicular, aproximadamente un tercio de galón extra. Para lograr hacer un cálculo por pérdida de consumo de combustible, utilizamos cifras del parque vehicular de Lima y Callao (disponible al 2020), así como el precio promedio de combustibles. Al calcular con estos datos, obtenemos que, en promedio, se llega a una pérdida de S/ 5.414 millones al año”, concluyó el representante de la AAP. Se consume aproximadamente un tercio de galón de combustible extra durante las congestiones vehiculares. Foto: Andina

