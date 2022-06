Cobre cae a mínimos de más de un año debido a temores mundiales de recesión

Los precios del cobre tocaron el miércoles su nivel más bajo en más de un año por el creciente temor a que las rápidas subidas de las tasas de interés lleven a la economía mundial a una recesión, mientras China se enfrenta a confinamientos por el COVID-19, lo que afecta a la demanda de metales.

Según informó la agencia Reuters, el aluminio y otros metales industriales se unían a la venta de activos de riesgo, que también impactaba al petróleo y a los mercados de valores.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 3% a US$ 8.725 dólares la tonelada a las 1000 GMT (05:00 a.m. hora peruana), después de tocar un mínimo no visto desde el 5 de marzo de 2021 a US$ 8.691.

El contrato de cobre para entrega en julio en Shanghái, el más negociado, terminó la jornada con un descenso del 1,6%, a 67.060 yuanes (US$ 9.971,60) la tonelada.

“Los metales industriales están ciertamente en el centro de atención, con China todavía en la lenta senda de la recuperación y la preocupación añadida por las perspectivas globales”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

La estricta política china de “cero-COVID” para evitar la propagación del coronavirus ha golpeado a la economía y al sector manufacturero en el principal consumidor de metales del mundo.

“La agresiva subida de tasas de la semana pasada por parte del FOMC (de la FED) no deja de suscitar inquietudes sobre si las economías de todo el mundo pueden hacer frente a ese tipo de aumento rápido”, agregó Hansen.

Las perspectivas técnicas de muchos metales de la LME se estaban deteriorando y una ruptura por debajo del soporte de US$ 8.700 en el cobre desencadenaría nuevas pérdidas, añadió.

Entre otros metales básicos, el aluminio LME caía un 2,1% a US$ 2.480 la tonelada, el zinc bajaba un 1,6% a US$ 3.535, el plomo perdía un 2,1% a US$ 2.021,50, el níquel descendía un 3,7% a US$ 25.000 y el estaño retrocedía un 4,8% a US$ 29.830.