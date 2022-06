Cafetaleros denuncian que el MEF lleva 11 meses sin reglamentar ley de cooperativas agrarias

La Junta Nacional del Café señaló que el retraso con las cooperativas afecta sus gestiones tributarias y gobernanza empresarial.

En agosto se cumplirá un año de la promulgación de la Ley 31110. Foto: difusión

Dirigentes de cooperativas agrarias denunciaron ayer una conducta excluyente de su modelo empresarial por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al desestimar la integración empresarial de los pequeños agricultores, que llevan 11 meses esperando que se reglamente la Ley 31335, de "Perfeccionamiento de la asociatividad de productores agrarios en cooperativas agrarias", para la pronta implementación de las normas tributarias que las favorecen. "En 90 días el MEF reglamentó la Ley 31110, referida al régimen laboral e incentivos para el sector agroexportador y agroindustrial, mientras para el sector cooperativo no hay cuándo la reglamente. Ya cumplimos un año de su aprobación por unanimidad en el Congreso de la República, y en agosto se cumplen 12 meses de su promulgación. Mientras tanto, vivimos una incertidumbre sobre la forma de aplicar las normas tributarias", advirtió Tomás Córdova Marchena, presidente de la Junta Nacional del Café (JNC). El dirigente señaló que los funcionarios del MEF y Sunat han planteado la exclusión de las centrales de cooperativas, que operan desde hace 56 años, de los beneficios tributarios normados en el DL 085 y la Ley 31335. "Presentan mil peros a la ley, al extremo de afirmar que es inviable reconocer y aplicar el rol de acto cooperativo o representación de la cooperativa para con sus socios, proponiendo se formule una nueva ley, para lo cual se ofrecen trabajarla", agregó. Córdova explicó que las referencias tributarias del impuesto a la renta (IR) y del impuesto general a las ventas (IGV), que ahora deben aplicar las cooperativas agrarias, son las mismas que el MEF impulsó en la Ley 29972, promulgada el año 2012, norma que tenía omisiones y exclusiones de sectores productivos, como los ganaderos, forestales, cooperativas comunales, y las centrales de cooperativas. Impacto en la pequeña agricultura organizada El presidente de la JNC informó que las cooperativas agrarias de diversas regiones enfrentan problemas para la inscripción en Registros Públicos de directivos elegidos en el marco de la ley, así como el riesgo de acotaciones por incumplimientos de declaraciones mensuales y pagos tributarios a cuenta. "Esta actuación del MEF ocasiona grave daño a la pequeña agricultura, y es una conducta que viene desde hace 15 años, evidenciando un total desconocimiento del sistema productivo y económico de la agricultura familiar", manifestó. Dijo que en el país se ha dado un proceso de formalización y reconstrucción del tejido empresarial de la pequeña agricultura, mediante cooperativas agrarias de usuarios que, de acuerdo al censo implementado por el Ministerio de la Producción el año 2016, operaban 495 cooperativas agrarias, cifra que se ha incrementado desde entonces. "El cooperativismo agrario tiene logros importantes en la innovación productiva y acceso a mercados, reconocidos a nivel nacional e internacional. Esta política de exclusiones y malas prácticas gubernamentales, va contra todo criterio ético y afecta la gobernabilidad. Esperamos que el presidente Pedro Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, corrijan esta forma de actuación irregular en entidades públicas", finalizó Córdova.