Precio del dólar cierra con ligera baja y se ubica en S/ 3,7220

Hoy martes 21 de junio, el billete verde retrocede 0,08% en relación cierre de la víspera.

En el mercado paralelo el billete verde cotizaba en S/ 3,705 la compra y S/ 3,735 la venta. Foto: Andina.

El precio del dólar cerró a la baja la jornada de este marte 21 de junio y se ubicó en S/ 3,7220. Así, descendió 0,08% en relación al cierre del lunes cuando llegó a S/ 3,7250, según reportó el Banco Central de Reserva (BCRP). Por su parte, a las 2.06 p. m. en el mercado paralelo el billete verde cotizaba en S/ 3,705 la compra y S/ 3,735 la venta. En tanto, en el mercado interbancario se ubicaba la compra en S/ 3,653 y la venta S/ 3,833. PUEDES VER: Factoring: Operaciones suman más de S/ 10.500 millones hasta mayo En el mercado local se negociaron US$ 185 millones a un precio promedio de S/ 3,721. La oferta y demanda provino por locales. Hoy hubo vencimientos de swap cambiario venta por S/ 200 millones. Las monedas en LATAM amanecieron en terreno mixto, siendo el peso colombiano el que más se deprecia en la región con -2,89%, según Asvim Asencios, Trader de Divisas de Renta4 SAB.

