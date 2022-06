Tipo de cambio: dólar abre a la baja y se cotiza en S/ 3,7174 este martes 21 de junio

En el mercado internacional, los bancos centrales de todo el mundo están tratando de subir las tasas de interés de forma agresiva para frenar la persistente inflación.

Precio del dólar hoy, martes 21 de junio del 2022 en los bancos y el mercado paralelo. Foto: John Reyes Mejia/ La República

El tipo de cambio del dólar inició la jornada de este martes 21 de junio a la baja y se cotizó en S/ 3,7174, según el portal de cotizacio de Bloomberg. En la víspera, el Banco Central de Reserva (BCRP) le había dado un cierre de S/3,7250. Ello ocurre mientras se espera la presentación, a cargo del Ministerio de Econpomía y Finanzas (MEF), de un nuevo bono alimentario focalizado destinado a los sectores de menores ingresos, el cual buscará cubrir la canasta básica de consumo. Además de ello, se duplicará el fondo de las ollas comunes y los comedores populares. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por su parte, aclaró que el cambio de matriz de combustibles en todas las estaciones de servicio del país, que pasarán a solo expender calidad premium y regular, se dará de forma definitiva a partir de agosto, y no de julio como que algunos medios informaron. PUEDES VER Depósito a plazo fijo: ¿qué bancos y cajas municipales pagan mejor por tus fondos de AFP y CTS? En el mercado internacional, los bancos centrales de todo el mundo están tratando de subir las tasas de interés de forma agresiva para frenar la persistente inflación, y a principios de la sesión, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, señaló más subidas de tipos y dijo que espera que la inflación alcance el 7% a finales de año. Según informó Reuters, el precio del oro bajaba el martes, ya que los factores adversos derivados de la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ante las perspectivas de nuevas subidas de las tasas de interés contrarrestaban el apoyo brindado por el retroceso del dólar. En tanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una subida del 1,91%, hasta los US$ 110,06 el barril, aumento que se da cuando sube la demanda de combustible con la época estival y cuando los suministros siguen siendo escasos debido a las sanciones al petróleo ruso después de su invasión de Ucrania.

