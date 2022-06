Petroperú descarta sobreprecios en sus combustibles para pagar la Refinería de Talara

La petrolera aseguró que el precio de sus derivados en planta sigue exactamente la misma tendencia que los marcadores internacionales y su más cercano competidor, Repsol. Precio al consumidor final ya depende de cada grifo en libre mercado.

Petroperú y Repsol son los dos grandes surtidores, a nivel mayorista, de los combustibles en el Perú. La estatal no cuenta con grifos propios, solo alquila el nombre desde que fue privatizada. Foto: composición/La República

Petroperú descartó la comisión de “supuestos márgenes elevados” en el precio de sus combustibles para afrontar la deuda por la Nueva Refinería de Talara, y sostuvo que las listas de precios a nivel Planta de Abastecimiento, al igual que las de su principal competidor (Repsol), han seguido la misma tendencia de los precios internacionales. A través de una nota de prensa, la petrolera estatal manifestó que “no es cierto que esté incrementando constantemente sus precios para pagar su endeudamiento”. Para corroborar su tesis, Petroperú mostró un cuadro donde la tendencia de incremento de precios de la estatal y la de su competidor en el Gasohol 90 y Gasohol 95 son similares a lo largo de lo que va del año. Cabe resaltar que son precios de lista en Plantas de Abastecimiento, es decir, precios mayoristas. Asimismo, un segundo gráfico presentado por la petrolera estatal muestra que, en el caso del Diésel B5 S50 UV, los precios de lista se han adecuado a lo dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) respecto al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). “Son similares con relación a su principal competidor (Repsol). Asimismo, los incrementos registrados en el precio de lista para el Diésell Uso Vehicular (UV) en lo que va del año se deben a aumentos en la banda de precios de los productos afectos al FEPC”, cercioró Petroperú. Petroperú: precios globales suben 84% Petroperú recordó que, en lo que va del presente año, el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y el desequilibrio entre oferta y demanda mundial de combustibles ha incrementado hasta en 84% los precios internacionales de las gasolinas y el 85% el precio internacional del diésel. En tal sentido, la empresa gerenciada por Humberto Campodónico mostró una tabla donde se observa la variación en el precio de las gasolinas premium y regular, además del diésel, en los primeros seis meses del año, de acuerdo al marcador de la Costa del Golfo de EE.UU. En el siguiente cuadro se puede apreciar que la variación de precios internacionales de combustibles en la Costa del Golfo se ve reflejada en la lista de precios de Gasohol, 97, Gasohol 95 y Gasohol 90 de Petroperú en sus Plantas de Abastecimiento. Cabe señalar que estos combustibles no están incluidos en el FEPC. No sucede lo mismo con el Gasohol 84 y el Diésel B5-S50 UV, donde se puede notar que la variación de precios es mucho menor ya que estos combustibles si se encuentran incluidos en el FEPC.

