¿Cuáles son las especialidades tecnológicas con más demanda y mejor salario en Perú?

Te contamos sobre las 6 especialidades en tecnología más buscadas en el mercado y que pueden llegar a tener sueldos superiores a los S/ 6.000.

Los expertos en ciberseguridad y los Python Developer son los especialistas con mayor sueldo. Foto: Andina

Una de las industrias que se encuentra en crecimiento en Latinoamérica es la tecnológica. Según informó recientemente la Comunidad Andina, tanto Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú —países que conforman este organismo—requerirán de aproximadamente 410.000 expertos en tecnología para el año 2024. No obstante, según Cisco, a nivel nacional existe un déficit de aproximadamente 17.000 técnicos. Al respecto, Gisela Camargo, directora académica de Educación Continua del instituto Certus, resaltó la importancia de seguir capacitando a especialistas peruanos en este rubro, ya que, debido a la alta demanda, los expertos tecnológicos tienen mayor poder de negociación, lo que les permitiría acceder a sueldos incluso superiores a los S/ 9.000. “Los avances tecnológicos y las tendencias del mercado están acelerando, cada vez más, la transformación digital en las empresas. El último informe de PageGroup señala que la búsqueda de perfiles tecnológicos en el Perú se ha incrementado entre un 50% y 60%, desde que inició la pandemia. No obstante, como estos profesionales son escasos, muchas veces las organizaciones contratan profesionales extranjeros en modalidad de trabajo remoto”, señaló Camargo. PUEDES VER: Trabaja en la Sunat 2022: requisitos y cómo postular a uno de los sueldos de más de 12.500 soles ¿Cuáles son las especialidades tecnológicas con más demanda y mejor salario? De acuerdo con Indeed, motor de búsqueda de empleo que abarca 50 países, son seis las especialidades en tecnología más buscadas por las empresas y que brindan a los profesionales mayores oportunidades salariales: Programador web. Se encarga de la codificación de una página web o proyecto digital. El sueldo promedio es de S/ 1.810 al mes.

Se encarga de la codificación de una página web o proyecto digital. El sueldo promedio es de Desarrollador web. Es responsable de que funcionen correctamente todos los aspectos de una página web y de que estén orientados al usuario. Este profesional recibe una remuneración promedio de S/ 2.438 al mes.

Es responsable de que funcionen correctamente todos los aspectos de una página web y de que estén orientados al usuario. Este profesional recibe una remuneración promedio de Desarrollador de software. Crea programas de computadora, aplicaciones móviles e incluso puede desarrollar sistemas informáticos para empresas grandes. El sueldo alcanza en promedio los S/ 2.915 al mes.

Crea programas de computadora, aplicaciones móviles e incluso puede desarrollar sistemas informáticos para empresas grandes. El sueldo alcanza en promedio los Experto en ciberseguridad. Se encarga de analizar riesgos tecnológicos y desarrolla estrategias para prevenir posibles violaciones cibernéticas o potenciales amenazas. El salario promedio es de S/ 3.337 al mes.

Se encarga de analizar riesgos tecnológicos y desarrolla estrategias para prevenir posibles violaciones cibernéticas o potenciales amenazas. El salario promedio es de Java Developer. Se especializa en construir aplicaciones web adaptables a dispositivos móviles para generar espacios virtuales que ofrezcan productos y servicios, almacenen información y realicen transacciones. La paga con la que cuenta en promedio es de S/3.373 mensuales.

Se especializa en construir aplicaciones web adaptables a dispositivos móviles para generar espacios virtuales que ofrezcan productos y servicios, almacenen información y realicen transacciones. La paga con la que cuenta en promedio es de Python Developer. Es un desarrollador de software que maneja el código Python, que es un lenguaje de programación sencillo y multipropósito. El sueldo al que podría aspirar un profesional sería de aproximadamente S/ 6.155 al mes.

