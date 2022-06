Remueven a viceministros de Minas y de Hidrocarburos

Tras firmar la salida de estos cargos de confianza, la ministra Alessandra Herrera solicitó su licencia de salud hasta el día viernes. El ministro de Cultura y el viceministro de Electricidad quedan a cargo de la cartera.

Minem. Mientras Kensy Mayta, de Minas, presentó su renuncia al cargo, Rafael Reyes fue separado del suyo en Hidrocarburos. También hubo cambios en Ingemmet. Foto: Andina

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció la noche de este lunes la salida de sus viceministros de Minas, Kensy Mayta Samaniego, y de Hidrocarburos, Rafael Reyes Vivas. Ambos permanecieron en el cargo poco más de tres meses, luego de ser nombrados el pasado 3 de marzo. Con ello, el Minem se queda, nuevamente, con solo un viceministro en funciones: el de Electricidad, José Dávila Pérez, quien ahora asume tanto la cartera de Minas como la de Hidrocarburos. La decisión fue notificada mediante edición extraordinaria del Diario El Peruano. PUEDES VER Desde el Congreso se maquina otra ley para alargar contratos de Talara La separación de ambos hombres de confianza tiene distinto cariz. En el caso del ahora exviceministro Kensy Mayta, el gobierno del presidente Pedro Castillo acepta su renuncia y le agradece por los servicios prestados, como figura en la resolución suprema Nº 011-2022-EM. En cambio, en el caso del viceministro Rafael Reyes, es el Minem el que da por concluida su designación , dándosele igualmente las gracias por su desempeño, de acuerdo a la resolución suprema Nº 012-2022-EM. PUEDES VER Venta de solo dos combustibles en grifos comienza a fines de agosto, no en julio No son los únicos movimientos ejecutados en la víspera. También se resolvió, mediante resolución suprema Nº 013-2022-EM, la separación de Luis Mercado a la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), posta que toma, interinamente, Henry Luna Córdova. Cabe anotar que las tres designaciones, consideradas de confianza para el ministerio, se dieron en marzo pasado, durante la gestión del exministro Carlos Palacios. Minem: ministra Alessandra Herrera pide licencia De otro lado, la ministra Alessandra Herrera Jara, titular del Minem, solicitó su licencia entre los días lunes 20 (el mismo en que rubricó la salida de sus dos viceministros) y viernes 24 de junio debido a motivos de salud. La resolución suprema Nº 169-2022-PCM, firmada por el presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres, dispone que el cargo de Herrera quede, interinamente, en manos del ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien acompañará al viceministro Dávila hasta el retorno de la funcionaria que asumió hace menos de un mes.

