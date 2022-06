Piden que nuevo bono alimentario dure hasta que precios disminuyan

Apoyo. MEF anuncia que apoyo económico que se prepara buscará cubrir la canasta básica de consumo. Midis se encuentra actualizando padrón de beneficiarios para que llegue a los de menores ingresos.

El BCRP apoyó, la semana pasada, la idea de que se otorgue una transferencia a las familias de bajos ingresos. Foto: Andina

