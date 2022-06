Factoring: Operaciones suman más de S/ 10.500 millones hasta mayo

El Ministerio de la Producción informó que, de enero a mayo de 2022, el monto negociado registra un crecimiento de 40,8% frente al mismo periodo del año pasado.

El ticket promedio por factura negociada asciende en S/ 18.458. Foto: Produce

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que, de enero a mayo de este año, se negociaron un total de 424.732 facturas por más de S/ 10.598 millones, permitiendo el financiamiento de 10.954 empresas a nivel nacional, de las cuales 9 067 son micro y pequeña empresa (MYPE). Por sectores económicos, las operaciones de facturas negociables o factoring en Servicio han beneficiado a 4.666 empresas (88% mypes), negociando S/ 2.932 millones; mientras que en Comercio han sido 2.749 empresas (76% mypes) las que negociaron sus facturas por S/ 3.266 millones. Asimismo, en Manufactura se han beneficiado 2.324 empresas (78% mypes) con operaciones por S/ 2.934 millones. Asimismo, en otros sectores, fueron 1.215 empresas (87% mypes) las que negociaron por S/ 1.466 millones. PUEDES VER: Piden que nuevo bono alimentario dure hasta que precios disminuyan El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, precisó que el ticket promedio por factura negociada asciende en S/ 18.458. “De enero a mayo de 2022, el monto negociado registra un crecimiento importante de 40,8%, si lo comparamos con el mismo periodo del 2021. Estos resultados demuestran la fortaleza y dinamismo del mercado de facturas negociables en el país; y contribuyen en gran medida con el acceso a capital de trabajo para nuestras empresas, y en especial a la reactivación económica de las mypes”, precisó. Cabe señalar que, a mayo de 2022, se cuenta con 11 operadores de factoring, supervisados por la SBS, principalmente bancos, los que negociaron 322.850 facturas por S/ 7.744 millones. Asimismo, se registran 78 operadores no supervisados por la SBS, en el mercado de factoring, quienes ofrecen un servicio diferenciado al brindar financiamiento, incluso, a las mypes mal calificadas o sin historial crediticio. Estos operadores negociaron 101.882 facturas por S/ 2.854 millones, lo que representa alrededor del 27% del mercado.