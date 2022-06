Designan a representante del MEF ante el Consejo Directivo de Indecopi

Walter Armando Otiniano Aranda, especialista del BCRP, ocupará el cargo por cinco años. Integró la comisión de transferencia del Ministerio de Economía en 2021.

El Consejo Directivo es el órgano máximo del Indecopi y está integrado por cinco miembros. foto: difusión

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a Walter Armando Otiniano Aranda como miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Walter Otiniano ocupará el cargo por cinco años, pudiendo ser designado por un período adicional conforme a lo dispuesto en dicha norma y su reglamento, según figura en la resolución suprema Nº 170-2022-PCM. Según información en línea, el economista se desempeña como Supervisor del Área de Operaciones Monetarias del Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias de la Gerencia de Estabilidad Financiera del Banco Central de Reserva (BCRP). También integró, junto a Gustavo Guerra García, la comisión de transferencia del exministro de Economía, Pedro Francke, quien asumió en 2021 el cargo dejado por Waldo Mendoza. El Consejo Directivo es el órgano máximo del Indecopi y está integrado por cinco miembros: dos en representación de la PCM, uno en representación del MEF, uno en representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y uno en representación del Ministerio de la Producción (Produce).

