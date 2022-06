Bono Yanapay Perú: consulta en este link quiénes cobran HOY, 21 de junio

Si todavía no sabes si eres beneficiario del Bono Yanapay Perú o cómo cobrar el subsidio que otorga el Gobierno de Pedro Castillo, aquí te explicamos paso a paso.

Todo sobre el Bono Yanapay Perú hoy, martes 21 de junio de 2022. Foto: Andina

¿Cómo y dónde cobrar el Bono Yanapay? El gobierno de Pedro Castillo puso a disposición el Bono 350, un apoyo económico que entrega el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para aquellas familias en condición de vulnerabilidad que fueron afectadas por la pandemia de la COVID-19 y que buscan reactivar su economía. Esta ayuda monetaria del Bono Yanapay de 350 soles se podrá retirar hasta el próximo jueves 30 de junio del 2022. En relación con este aspecto, a través de la página web del bono, con tu DNI, consulta dónde cobrar hoy, martes 21 de junio. PUEDES VER: Retiro de CTS 2022: ¿cómo liberar el 100% del dinero en bancos y cajas municipales? Bono Yanapay Perú: ¿cómo saber si soy beneficiario? Ingresa al siguiente enlace: consultas.yanapay.gob.pe

Coloca el número de tu DNI

Ingresa la fecha de la emisión del DNI

Acepta la política de privacidad

Haz clic en la opción Consulta si eres beneficiario. Bono Yanapay Perú: cronograma de pagos Grupo 1 (desde el 13 de septiembre): ciudadanía que forma parte de los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo.

Grupo 2 (desde el 5 de octubre): usuarios con cuentas bancarias, billeteras digitales, banca celular y cuenta DNI (Banco de la Nación).

Grupo 3 (desde el 18 de octubre): peruanos que viven en comunidades rurales sin acceso a sistemas financieros.

Grupo 4 (actualidad): personas sin cuentas bancarias que recibirán el Bono de 350 soles a través de las ventanillas del Banco de la Nación. Bono Yanapay Perú: revisa las modalidades de pago Cuentas DNI

Cuentas bancarias

Billeteras digitales

Banca celular

Carritos pagadores

Ventanillas de agencia del Banco de la Nación

Ventanillas extendidas (agentes)

Pagos a domicilios en casos específicos. PUEDES VER: MEF: nuevo bono alimentario buscará cubrir la canasta básica familiar Bono Yanapay: requisitos y montos Mayores de edad que forman parte de hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de nuestro país. También aquellos hogares que cuenten con beneficiarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo.

Personas que residen en moradas sin ingresos del mercado formal de trabajo, pensionistas y practicantes. Para ello los ingresos del hogar no deben ascender los S/ 3.000 soles en su totalidad.

Se otorga una subvención adicional de S/ 350 para las familias que cuenten dentro de sus integrantes con personas mayores de edad que tengan a cargo uno o más niños.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”