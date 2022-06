Conoce el precio de los alimentos exonerados de IGV en mercados minorista y mayoristas de Lima

Los fideos y azúcar han presentado un reducción, según comerciantes. Sin embargo, el pollo mantiene su precio alto y los huevos siguen su tendencia al alza.

Inflación ha afectado sobre todo al alza de precios de alimentos y energía, según el BCRP. Foto: Mary Luz Aranda-URPI/LR

Un equipo de La República realizó un recorrido por mercados mayoristas y minoristas de Lima para conocer los precios actuales de los productos exonerados de IGV como el pollo, huevo, fideos, azúcar y pan. Como se recuerda esta medida entró en vigencia el 1 de mayo y rige hasta el 31 de julio, su prolongación está sujeta a evaluación. En los mercados mayoristas Los Productores (Santa Anita) y El Bosque (San Juan de Lurigancho), el kilo de huevo se encuentra entre S/7,0 y S/7,7; el kilo de pollo entero cuesta S/ 8,5; el saco de azúcar importada está S/160 y el saco de azúcar nacional S/166. Los fideos han presentado una reducción según los comerciantes, ahora se encuentra en S/ 3,5 el más barato, mientras antes costaba S/ 5,5. PUEDES VER: Piden que nuevo bono alimentario dure hasta que precios disminuyan Por otro lado, en los mercados minoristas Limoncillo (Rímac) y Tayacaja (El Agustino), el kilo de pollo entero se encuentra entre S/9,0 y S/9,5; el kilo de huevo se encuentra hasta en S/ 8,8 y los fideos están a S/ 3,5. Mientras que el azúcar puede costar hasta en S/ 3,8, por lo que los comerciantes mencionar que ha habido una reducción debido a la exoneración del IGV. También podemos observar que los precios en promedio del azúcar, los huevos y la carne fresca han aumentado en más de S/1,0 si se compara el precio de la última semana de enero y del lunes 20 de junio, según el reporte de mercados minoristas del Sistema de Precios y Abastecimientos (SISAP) del Midagri.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”