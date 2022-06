Nueva Ley de Teletrabajo no obliga a empresas entregar equipos

Laboral. Autógrafa del Congreso permitiría que empleadores no asuman el pago de la luz e internet, advierten.

Empleo. Trabajo a distancia es parte de la nueva normalidad. Foto: difusión

