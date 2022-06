Comisión Europea movilizará 600 millones de euros para hacer frente a la inseguridad alimentaria

Se anunció que este apoyo será dirigido a países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) debido a la crisis de seguridad alimentaria que se ha visto agravada por la invasión rusa a Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recordó que la UE está movilizada junto al G7 para atender la crisis alimentaria. Foto: difusión

La Comisión Europea (CE) propuso este martes 21 de junio movilizar 600 millones de euros de las reservas del Fondo Europeo de Desarrollo para que los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) hagan frente a la actual crisis de seguridad alimentaria, agravada por la invasión rusa de Ucrania. “La guerra de agresión de Rusia se está cobrando un precio muy alto y sin sentido, no solo para la población ucraniana, sino también para los más vulnerables de todo el mundo”, declaró la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, durante la Conferencia Días Europeos del Desarrollo. Von der Leyen insistió en que Rusia “sigue bloqueando millones de toneladas de cereales que se necesitan desesperadamente” y anunció que, “para ayudar a nuestros socios, movilizaremos 600 millones de euros adicionales para evitar una crisis alimentaria y un impacto económico”. PUEDES VER: Piden que nuevo bono alimentario dure hasta que precios disminuyan Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recordó que la UE está movilizada junto al G7 (países más industrializados del mundo) y aseguró que hará “todo lo posible para superar esta grave crisis alimentaria, que ya está presente en varios países”. “Nos amenaza colectivamente para los próximos meses y quizás incluso para los próximos años”, afirmó, y agregó que la UE respalda los esfuerzos del secretario general de la ONU, António Guterres, para alcanzar un acuerdo que desbloquee corredores seguros en el mar Negro por los que puedan salir las exportaciones de cereal de Ucrania. Michel dejó claro que no son las sanciones de la UE contra Rusia por haber invadido Ucrania las que bloquean los puertos ucranianos. Por otro lado, los nuevos fondos anunciados por la comisión abarcarán asistencia humanitaria (150 millones de euros), apoyo a la producción sostenible y la resiliencia de los sistemas alimentarios (350 millones) y el ayuda macroeconómica (100 millones para el Fondo Fiduciario para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento del Fondo Monetario Internacional). PUEDES VER: Mypes: interés de hasta 17% para reprogramaciones de Reactiva Perú Estos nuevos 600 millones de euros se suman a la ayuda humanitaria ya movilizada por la UE en todo el mundo y a los fondos comunitarios destinados a proyectos de agricultura sostenible, nutrición básica, agua y saneamiento y protección de la seguridad social, que ascienden a más de 2.000 millones de euros en el África subsahariana. También a otros 1.000 millones de euros para los socios de la vecindad meridional, que complementan los 225 millones del Mecanismo de Alimentación y Resiliencia de la UE. Además, la CE tiene previstos otros 960 millones de euros para América Latina y el Caribe y Asia hasta 2024, en el marco de su política de ayuda internacional. Los nuevos recursos que la comisión ha propuesto utilizar son fondos no comprometidos del décimo y undécimo Fondo Europeo de Desarrollo que volverán a los Estados miembros de la UE a menos que el consejo acuerde lo contrario por unanimidad. Con información de EFE

