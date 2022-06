La Bolsa de Valores de Lima cierra la jornada con indicares mixtos y avanza 0,42 %

La Bolsa de Valores de Lima cerró con indicadores mixtos la jornada de este martes 21 de junio del 2022. Así, anotó 6 índices en verde, 8 en rojo y 2 sin variación. Así, el índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, subió 0,42 % hasta los 19.532,13 puntos. Por su parte, el índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las acciones más negociadas en el mercado local, perdió -0,51% y se colocó en 510,47 unidades. PUEDES VER: Venta de solo dos combustibles en grifos comienza a fines de agosto, no en julio El sector financiero lideró las ganancias de la sesión con un alza de 1,31%, seguido por minería que subió 0,85%. Al otro lado, las mayores pérdidas se ubicaron en el sector industrial con una caída de -1,19%, construcción (-1,30%) y consumo (-0,38%). En tanto servicios y electricidad no registraron variación. Las principales acciones subiendo fueron HIDRA2C1 +6.30%, MINCORI1 +5.26% y BVN +2.72%. Por otro lado, las acciones que más cayeron fueron BBVAC1 -7.91%, AENZAC1 -5.83% y CASAGRC1 -4.13%. De acuerdo con Renta4 SAB, las acciones estadounidenses subieron el martes cuando los operadores regresaron de un fin de semana largo, y las acciones recuperaron algunas pérdidas luego de la peor semana del S&P 500 desde marzo de 2020. El S&P 500 avanzó un 2.5% en su mejor día en las últimas tres semanas, finalizando en 3,764.79 y recuperando algunas caídas tras caer un 5.8% la semana pasada. Las fuertes caídas del mercado americano se dieron sobre las preocupaciones sobre la resiliencia de la economía estadounidense, que han aumentado considerablemente. Varios economistas de las principales firmas de Wall Street rebajaron sus pronósticos de crecimiento en los últimos días para reflejar un mayor riesgo de recesión.

