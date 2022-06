Alejandro Salas, ministro de Cultura, asume la cartera de Energía y Minas hasta el viernes 24

Tras asumir debido a la licencia de salud de la titular Alessandra Herrera, Salas se negó a firmar la destitución de los viceministros de Hidrocarburos y de Minas, también ayer resuelta. La ministra tuvo que hacerlo desde la sala de cirugía.

Alejandro Antonio Salas Zegarra es un abogado y político peruano. Es Ministro de Cultura desde el 1 de febrero de 2022. Foto: composición/La República

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, asumirá la cartera de Energía y Minas hasta el próximo viernes 24, luego de que la titular del ramo, Alessandra Herrera Jara, solicitara su licencia por motivos de salud. Ayer también se resolvió la salida de los viceministros de Minas, Kensy Mayta Samaniego, y de Hidrocarburos, Rafael Reyes Vivas. Ambos permanecieron en el cargo poco más de tres meses, luego de ser nombrados el pasado 3 de marzo. Fuentes cercanas a La República confirmaron que el ministro Salas no quiso, en un primer momento, firmar la destitución de ambos viceministros, por lo que la ministra Herrera tuvo que hacerlo desde la sala de cirugía de la clínica donde se encuentra internada. A detalle, la resolución suprema Nº 169-2022-PCM que dispone este relevo interino lleva la firma del presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres, y fue publicada ayer lunes por la noche en la edición extraordinaria de normas del Diario El Peruano. “Otorgar licencia a la señora Alessandra Gilda Herrera Jara, Ministra de Estado en el Despacho de Energía y Minas, en el ejercicio del cargo de Ministra de Estado, del 20 al 24 de junio de 2022, por razones de salud”, remite la norma. El ministro Alejandro Salas se encuentra en este momento en Arequipa, juntoa otros jefes ministeriales, durante el XVII Consejo de Ministros Descentralizado.

