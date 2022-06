Agro Rural lanzó proyecto de mejoramiento de servicio hídrico para 14 departamentos

Se dotará de agua para atender a más de 64.000 hectáreas y beneficiar a 57 provincias, informó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre.

El ministro Andrés Alencastre señaló que el sector Agricultura tiene previsto invertir más de S/ 390 millones para beneficiar a un universo de alrededor de 90.200 familias. Foto: Midagri/Agro Rural

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través de la unidad ejecutora el Programa de Desarrollo Productivo Agrario y Rural (Agro Rural) lanzó el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hídrica y Aprovechamiento del Agua de Lluvia en 14 Departamentos del Perú”, en el distrito de Coporaque, en la provincia de Caylloma. Solo para la región Arequipa se ha destinado un monto de S/ 23 millones 406.275, con los cuales se construirán 35 cochas y 100 micro reservorios, en la que se beneficiará a 5.412 familias productoras de la agricultura familiar. “Este proyecto de recarga hídrica es muy importante para dotar de agua a nuestros hermanos del campo, recurso muy preciado sobre todo en las zonas altoandinas de nuestro país. En total, vamos a intervenir 64.300 hectáreas agrícolas ubicadas en 77 distritos de 57 provincias de 14 regiones de nuestro país”, sostuvo el ministro Andrés Alencastre. PUEDES VER: Más de S/ 19 millones en multas se reducirían a empresas pesqueras gracias a norma Además, dijo que el sector Agricultura tiene previsto invertir más de S/ 390 millones para beneficiar a un universo de alrededor de 90.200 familias, “por lo que representa un proyecto muy importante y lo ejecutaremos con extrema responsabilidad” señaló el titular del sector. Por otro lado, el titular del Midagri, durante el XVII Consejo de Ministros Descentralizado, señaló el compromiso del sector de trabajar de manera conjunta con las autoridades del Gobierno regional y las municipalidades provinciales y distritales para coordinar la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo en beneficio de la población. Al abordar el tema de los fertilizantes, el ministro ratificó la vigencia del D.U. 013-2022 que permitirá la provisión de fertilizante nitrogenado (urea) para la fertilización de los cultivos de los productores de menos de cinco hectáreas y cuyos cultivos predominantes serán papa, maíz, arroz y café.