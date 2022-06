Retiro de AFP 2022 EN VIVO: revisa cómo y cuándo te corresponde solicitar tus fondos

Desde el 13 de junio los afiliados pueden tramitar el retiro de hasta S/ 18.400 (4 UIT), de acuerdo al cronograma que dispusieron las AFP.

Revisa quiénes podrán solicitar sus fondos AFP este martes 21 de junio. Foto: Andina

Los afiliados que deseen retirar hasta S/ 18.400 (4 UIT) ya pueden hacerlo desde la web oficial www.consultaretiroafp.pe. Tal como indica el cronograma de las AFP, el orden para las solicitudes ha sido establecido en base al último dígito del DNI de los usuarios. Los primeros habilitados para pedir el retiro de sus fondos fueron aquellos cuyo documento de identidad termina en 9. Además, si no solicitas en las fechas establecidas, del 26 de julio al 10 de septiembre, los afiliados también podrán registrar su solicitud para disponer de sus ahorros. Este plazo será libre para los rezagados. Recuerda que los desembolsos de los fondos se realizarán cada 30 días en tres partes: el primero, de hasta 1 UIT, se abonará a partir del miércoles 13 de julio de 2022, considerando a los afiliados que tramitaron su solicitud desde el 13 de junio. Mientras que, el segundo desembolso —también de hasta 1 UIT— se efectuará desde el viernes 12 de agosto de 2022. Y, finalmente, el tercer depósito (hasta 2 UIT) se llevará a cabo desde el lunes 12 de septiembre de 2022. PUEDES VER: DNI: ¿cuál es el dígito de verificación y cómo puedo encontrarlo? PUEDES VER: Depósito a plazo fijo: ¿qué bancos y cajas municipales pagan mejor por tus fondos de AFP y CTS? En Vivo: En Vivo: retiro de AFP 2022, últimas noticias 13:26 Procedimiento operativo para el retiro de las AFP La SBS publicó el procedimiento operativo para el retiro extraordinario y facultativo de las AFP. 13:24 Asociación de AFP registró más de 420 mil solicitudes La Asociación de AFP (AAFP) informó que a solo cuatro días de haberse iniciado el registro de retiro de los aportes, aproximadamente se han registrado 423.486 solicitudes de devolución. ¿Quiénes están habilitados para retirar hoy, 21 de junio? Los afiliados cuyo último dígito del número de su DNI termina en 6 pueden hacer su solicitud de retiro a partir de este martes 21 de junio. Asimismo, el miércoles 22 de junio también podrán registrarlo. ¿Cuándo podrán retirar los afiliados con el 5 como último dígito del DNI? Según el cronograma oficial de la Asociación AFP, los usuarios con la cifra 5 en su DNI podrán realizar su solicitud desde el jueves 23 y viernes 24 de junio.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”