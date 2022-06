Venta de solo dos combustibles en grifos comienza a fines de agosto, no en julio

La PCM aclaró este lunes que la norma otorga 30 días adicionales, a partir del próximo mes, para que los productores, importadores, terminales y distribuidores mayoristas puedan adecuarse.

Loreto, Amazonas, San Martín y Madre de Dios se seguirá expendiendo gasolina de 84 hasta el 30 de junio de 2023. Foto: difusión

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aclaró que el cambio de matriz de combustibles en todas las estaciones de servicio del país, que pasarán a solo expender calidad premium y regular, se dará de forma definitiva a partir de agosto, y no de julio como que algunos medios informaron. A través de una nota de prensa, Minem explicó que el DS 014-2021, emitido durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti, dispone el uso y comercialización, a partir de julio de este año, de estos dos tipos de combustibles. Sin embargo, el DS 002-2022, emitido en marzo del presente, establece que productores, importadores, terminales y distribuidores mayoristas tendrán 30 días adicionales para cumplir con la citada norma. “Es decir, los grifos solo expenderán dos tipos de combustibles, regular y premium, a partir del 30 de agosto de 2022″, expresó la PCM. Del mismo modo, reiteró que las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín y Madre de Dios se seguirá expendiendo gasolina de 84 hasta el 30 de junio de 2023. Más temprano, el exdirector de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), Erick García Portugal, manifestó que la ley, lejos de encarecer el mercado de combustibles, busca optimizar la cadena y reducir costos frente al consumidor final, como ocurre en otros países del mundo. “Lo que comienza el 1 de julio es el proceso de implementación (...) en estos dos primeros meses lo que tendrá que hacer Osinergmin es un acompañamiento, pues las empresas ya invirtieron en cambiar la tipología”, remitió en diálogo con Canal N. “Esta iniciativa no solo fue aprobada por Minem, sino también por MEF y Minam”, agregó.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”