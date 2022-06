Aeropuerto de Juliaca reabre tras dejar 200 millones en pérdidas

El despegue y aterrizaje de aviones, quedó suspendido durante varios días por trabajos de mantenimiento de la pista de aterrizaje.

Aeropuerto reabre hoy.

Puno. El aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca, hoy 20 de junio, reanudará sus operaciones, según comunicado de Aeropuertos Andinos del Perú. Esta organización administra el terminal aéreo del altiplano. El despegue y aterrizaje de aviones, quedó suspendido durante varios días por trabajos de mantenimiento de la pista de aterrizaje. A las empresas de recojo y traslado de pasajeros, acudirán desde muy temprano pasajeros. Harán lo propio las agencias de turismo. La llegada de pasajeros, se da en un contexto en el que la Cámara de Comercio de Puno, estimó que hasta la fecha las pérdidas económicas ascienden a 200 millones de soles, en diversos servicios vinculados al rubro turístico. PUEDES VER: Administrador de Fiscalía en Puno implicado en colusión Francisco Aquise Aquise, presidente de dicha organización, aseguró que el rubro empresarial se afectó demasiado porque diversos servicios fueron impactados al nivel del inicio de la reactivación económica , tras la pandemia. Aquise dijo que, si bien los trabajos pueden ser necesarios, no se puede suspender de manera prolongada el cierre del terminal aéreo , sobre todo porque la actividad turística es el motor de otras actividades conexas. Cree que, en medio de la reactivación económica del sector imperial, los han perjudicado significativamente. Aeropuertos Andinos no ha informado si existe o no programación de aterrizaje de aviones. Empero las diversas empresas que operan en el aeropuerto trabajan con los horarios habituales. Los gremios de Juliaca informaron que, ante un nuevo aplazamiento de reinicio de operaciones del aeropuerto, acatarán un paro. “Si esto continúa vamos a ir a un paro. Sería el colmo que se aplace el cierre aeropuerto, Vamos a esperar que pasa”.

