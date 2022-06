Proponen que Petroperú asuma las operaciones del Lote 8

El dispositivo busca revertir el yacimiento a favor de la estatal, pero primero debe resolverse el litigio que pesa contra su anterior propietaria, Pluspetrol Norte, tras la liquidación y abandono de pasivos medioambientales.

La empresa comenzó a explotar el yacimiento en 1996 y tenía contrato hasta 2024, pero en diciembre de 2020 anunció su liquidación. Foto: difusión

La bancada de Perú Libre propuso, mediante un proyecto de ley, que Petroperú pueda asumir las operaciones del Lote 8, ubicado en Trompeteros (Loreto), pese a que este se encuentra incurso en un proceso de liquidación por parte de Pluspetrol Norte (PPN). La iniciativa 2330/2021, que declara de necesidad pública e interés nacional revertir la concesión del contrato de licencia del Lote 8 a favor de Petroperú, busca garantizar, de forma progresiva, “la soberanía energética del país” y contrubuir a “mejorar el impacto ambiental en la zona de influencia”, así como mejorar la comunicación con las comunidades aledañas. PUEDES VER Desde el Congreso se maquina otra ley para alargar contratos de Talara La propuesta del legislador Segundo Montalvo plantea que esta reversión a favor de la petrolera estatal se ejecute al término de su actual contrato de licencia, en cumplimiento de los artículos 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Cabe precisar que, actualmente, el Plan de Abandono de PPN ha sido desaprobado por, supuestamente, evadir su responsabilidad sobre el daño ocasionado en territorio indígena, por lo que ha sido llevado ante los tribunales. El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre, señala que la reversión del Lote 8 a Petroperú, propuesta mediante el proyecto de ley de Perú Libre, solo podría hacerse efectiva luego de terminado este proceso. PUEDES VER Precios de referencia en Perú retroceden mientras barril mundial de crudo roza los US$ 110 En este sentido, el especialista manifestó que, aunque es positiva toda iniciativa por dotar nuevamente de pozos a la petrolera estatal, las leyes no deberían tener nombre propio ni estar dirigidas hacia yacimientos en particular, pues podrían “politizarse”. “Lo ideal sería contar con un proyecto para que todos los lotes cuya concesión termine, incluido el 8, reviertan al Estado mediante Petroperú. Cuando solo se hace por uno, pueda que el tema se politice. Además, se podría también considerar los lotes de la costa, pues hasta la fecha no hay un dispositivo para ellos, salvo las buenas intenciones del presidente Castillo”, señaló. Propuesta de Perú Libre para revertir el Lote 8, alguna ves operado por Pluspetrol Norte, a Petroperú. Foto: difusión Pluspetrol Norte en el Lote 8 La empresa comenzó a explotar el yacimiento en 1996 y tenía contrato hasta 2024, pero en diciembre de 2020 anunció su liquidación tras la desaprobación de su tercera propuesta del Plan de Abandono del Lote 192 (que operó hasta el 2015) y numerosas sanciones medioambientales, según consignó Ojo Público. En respuesta, Perupetro interpuso en abril de 2021 una medida cautelar para evitar el abandono de PPN, alegando que “no se pueden tolerar este tipo de conductas que buscan eludir obligaciones contractuales y legales, afectando al país y generando un nefasto precedente”.

