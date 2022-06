Proponen que egresados con diploma o título en trámite puedan postular a un trabajo

La congresista Sigrid Bazán presenta propuesta con el fin de eliminar barreras de acceso al empleo, ya que los trámites documentarios pueden tomar muchos meses, con lo que se limitan las oportunidades laborales.

Estudiantes o egresados podrán solicitar a su centro de estudios una constancia que acredite que su diploma o título se encuentra en trámite. Foto: difusión

El último viernes 17 de junio, la congresista Sigrid Bazán, del grupo parlamentario Juntos por el Perú, propuso el proyecto de ley N° 2383/2021-CR, que tiene por finalidad eliminar las barreras de acceso al empleo en favor de estudiantes y egresados cuya obtención del diploma que acredita su grado académico y/o título profesional se encuentran en trámite. De esta manera se plantea modificar el artículo 1 de la Ley N° 26772, que dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igual de oportunidades o de trato. Así, a este artículo se debería agregar que los postulantes que cumplan con los requisitos mínimos para la oferta de empleo, tanto en el sector público como privado, puedan ser admitidos en el proceso de evaluación aun cuando la emisión del diploma respectivo se encuentre en trámite administrativo en la universidad, instituto o escuela de educación superior. PUEDES VER: Desde el Congreso se maquina otra ley para alargar contratos de Talara Así, el postulante debería presentar una constancia emitida por su centro de estudios que acredite que la expedición del diploma se encuentra en trámite. Este documento se otorgará a solicitud del estudiante o egresado en un plazo máximo de tres días hábiles. Con respecto al sustento de esta norma, se consignan los resultados de dos universidades sobre los obstáculos y los factores de demora para la obtención del título en la que revelan cifras altas de espera en el trámite documentario. Por ejemplo, el tiempo promedio para obtener el título de biólogo en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) fue de 17 meses, mientras el gasto en promedio para obtener el título profesional bajo la modalidad de tesis fue de S/ 6.400. De aprobarse la propuesta, la ley entraría en vigencia luego de su publicación oficial en el diario El Peruano y el Poder Ejecutivo tendría 30 días hábiles para la emisión de las disposiciones reglamentarias.

