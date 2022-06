Precios de referencia en Perú retroceden mientras barril mundial de crudo roza los US$ 110

Todo baja, menos el diésel. Los precios con que los grifos compran antes de revender al público han mostrado alta volatilidad en las últimas semanas, a tan solo días de que culmine la exoneración del ISC a los combustibles.

En nuestro país, los dos grandes surtidores minoristas son Repsol y Petroperú. Por ello, el precio de referencia mayorista aquí mostrado no es el que, necesariamente, los usuarios finales encontrarán al momento de abastecer sus vehículos. Foto: La República

Los precios de referencia en Perú de la mayoría de derivados del petróleo retrocedieron esta semana, de acuerdo al reporte extendido por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Solo el diésel progresó. Así, el precio del gasohol 97 pasó de S/ 16,59 a S/ 16,53; mientras el gasohol 96 hizo lo propio desde los S/ 15,85 a S/ 15,72. Este lunes también se observó como el gasohol 90, uno de los más consumidos en nuestro país, se alejó de los S/ 14,87 para instalarse en S/ 14,65; mientras el gasohol 84, próximo a desaparecer con la nueva regulación de combustibles en el Perú, bajó de S/ 12,64 a S/ 12,22. PUEDES VER Desde el Congreso se maquina otra ley para alargar contratos de Talara El petróleo de las industrias, utilizado en calderos y hornos, también lastró. De esta manera, el Petróleo Industrial 6 pasó de S/ 9,71 a S/ 9,60, mientras el Petróleo Industrial 500 cayó de S/ 9,43 a S/ 9,28. En contraste, el diésel B5 0-2500 ppm (partículas por millón) ascendió desde los S/ 16,62 a S/ 17,19, mientras el diésel B5 2500-5000 ppm subió de S/ 14,25 a S/ 14,79. Cabe precisar que este es uno de los derivados con más fuerte repunte desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que su demanda también es alta durante los conflictos armados. Finalmente, el precio del gas licuado de petróleo (GLP), afecto al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) junto al gasohol de 84 octanos y las gasolinas de 84 y 90, pasó de S/ 3,07 a S/ 3,03 por kilógramo. PUEDES VER Chancay podría convertirse en la Shanghái de Sudamérica, según embajador chino Cabe recordar que el pasado 3 de abril se excluyeron las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos y los diferentes tipos de diésel de la lista de productos gravados con Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Tanto esta exoneración como la inclusión en el FEPC terminan en menos de dos semanas. En el plano internacional, el precio del petróleo sigue a la baja luego de la presentación de estadísticas de la FED en Estados Unidos. El marcador WTI anotó esta mañana una cotización promedio de US$ 109,38, lejos de los US$ 120 que alcanzó la semana anterior. Precios de referencia: ¿Cómo funcionan? Cada lunes, Osinergmin presenta los precios referenciales de los combustibles sobre la base de un promedio del precio internacional en las últimas 2 semanas (10 días, se cuenta de lunes a viernes). Estos son los precios con que se vende al por mayor a los grifos, quienes a posteriori lo venden al por menor a los conductores. A partir de esta cotización de referencia, los grifos en todo el país elaboran su propio tablero de precios, y compiten en libre mercado entre ellos. Normalmente, el stock (“inventario”) de cada grifo dura entre 1 y 3 días. PUEDES VER BCRP a favor de bonos focalizados por alza de precios En el peor de los casos, cada nueva actualización se refleja en todas las estaciones de servicio desde el martes o miércoles, suponiendo que cada estación de servicio haya agotado sus existencias. En nuestro país, los dos grandes surtidores son Repsol y Petroperú (este último, en realidad, solo se dedica a alquilar el nombre bajo la denominada “Petrored”). Por ello, este precio de referencia no es el que los usuarios finales encontrarán, necesariamente, al momento de abastecer sus vehículos.

