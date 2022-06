Ositrán aclara que no opinó sobre operaciones del aeropuerto Jorge Chávez con un solo terminal

Nuevo terminal de pasajeros debería estar construido y operativo hacia enero de 2025. Foto: MTC

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) indicó que “viene observando con mucha preocupación” un oficio emitido por la Contraloría General de la República. Este documento señala que el ente regulador contradijo “informes técnicos legales”, y, por tanto, impediría disponer de un nuevo terminal en el aeropuerto Jorge Chávez, con capacidad para 37 millones de pasajeros anuales. “Dicha información es incorrecta”, aseguró Ositrán mediante un comunicado. Indicaron que su Consejo Directivo decidió que no cabía interpretar el contrato de concesión del aeropuerto, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitara tal intervención. La directiva de Ositrán “consideró que no existía ambigüedad en las cláusulas materia de la solicitud”, afirmaron. PUEDES VER: Bono Yanapay: consulta en este link quiénes cobran HOY En ese sentido, el ente supervisor señaló que corresponde al MTC aprobar cualquier propuesta de diseño en el Jorge Chávez. También reafirmaron que el contrato en cuestión dispone que las modificaciones deberán ser “ventajosas para la operación del aeropuerto y —además— redundar en un beneficio directo para el público usuario”. El avance de los trabajos para una nueva pista de aterrizaje y la torre de control está a un 90%, indicó LAP. Foto: Marco Cotrina/La República ¿En qué consiste la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez? El concesionario Lima Airport Partners (LAP) y el MTC firmaron un contrato en el que establecen “compromisos fundamentales para el desarrollo del país”. Estos garantizarían la continuidad de las obras para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Un representante de LAP indicó en RPP que el avance de los trabajos para una nueva pista de aterrizaje y la torre de control está a un 90%. En el referido contrato, LAP se comprometió a construir el nuevo terminal de pasajeros, de 180.000 metros cuadrados, y dejarlo operativo para enero del 2025. Indicaron que este proyecto generará 15.000 empleos y ubicará al aeropuerto del Callao como el más moderno de la región.

