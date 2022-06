Arequipa fue elegida una de las 10 ciudades para el Programa Turismo Futuro del BID

Programa del Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con un presupuesto de US$ 1,5 millones de recursos no reembolsables de cooperación técnica para apoyar a destinos seleccionados.

Postularon para ingresar al Programa Turismo Futuro de este año un total de 107 destinos. Foto: Andina.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, anunció este 20 de junio que la Ciudad de Arequipa ha logrado ingresar al Programa Turismo Futuro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Para el Mincetur esta es una gran noticia. Con ello, reforzamos el compromiso de nuestro gobierno (...) de trabajar de manera articulada, desde los tres niveles de gobierno, para fomentar la competitividad de los destinos turísticos”, afirmó el ministro Sánchez, cita una nota de prensa del citado ministerio. En ese sentido, añadió que el sector turismo viene recuperándose y, por ello, es importante el papel de las tecnologías y el apoyo del BID será valioso. “La incorporación de la tecnología favorece la sostenibilidad económica y socioambiental. Es fundamental, por ello, entender las nuevas prioridades de la demanda y respaldar a las empresas turísticas con la revolución digital. Por ello, la trascendencia del Programa Turismo Futuro”, sostuvo. Fue elegida entre más de cien postulantes Postularon para ingresar al Programa Turismo Futuro de este año un total de 107 destinos, siendo diez los seleccionados: Perú (Ciudad de Arequipa), Uruguay (Montevideo), Argentina (Ciudad de Córdoba), Brasil (Fortaleza), Chile (Puerto Varas), Colombia (Bogotá, Distrito Capital), Ecuador (Islas Galápagos), Ecuador (Distrito Metropolitano Quito), Guatemala (Antigua Guatemala), y México (Cancún). El Programa Turismo Futuro cuenta con un presupuesto de US$ 1,5 millones de recursos no reembolsables de cooperación técnica para apoyar a los diez destinos seleccionados. Resultado del trabajo articulado De acuerdo con el Mincetur, la elección de la Ciudad Blanca es el resultado del trabajo coordinado entre el ministerio, el Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Arequipa. “Gracias a ello, el mencionado destino obtendrá un diagnóstico sobre su nivel de madurez tecnológica en turismo y un plan de acción para acelerar el uso y aplicación de tecnologías entre las empresas turísticas”, destaca el Mincetur.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”