MEF publica convocatoria para selección de proyectos piloto utilizando BIM

Se escogerá al primer grupo de inversiones públicas que contará con un monitoreo, seguimiento y asistencia técnica por parte de la DGPMI

Entidades o empresas públicas pueden presentar sus solicitudes desde el 16 de junio hasta el 17 de julio. Foto: MEF.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), y en el marco del Plan BIM Perú, publicó, el pasado 15 de junio, la primera convocatoria para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos piloto de inversión utilizando la metodología Building Information Modeling (BIM por sus siglas en inglés), de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva n° 0001-2022-EF/63.01. A través de esta convocatoria se seleccionará al primer grupo de inversiones públicas que contará con un monitoreo, seguimiento y asistencia técnica por parte de la DGPMI. Esto, con el fin de apoyar a los operadores del sistema en el cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación de BIM, así como acompañarlos en las actuaciones preparatorias, procedimiento de selección, ejecución contractual y fin de fase o etapa. PUEDES VER: MEF autoriza transferencia superior a S/ 9,6 millones para organización de Asamblea de OEA El MEF destaca que esta primera convocatoria es aplicable a todas las entidades o empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de los tres niveles de Gobierno, y ayudará a identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas relacionadas con BIM, en las fases de formulación y evaluación, y ejecución del ciclo de inversión. De acuerdo con el cronograma publicado, las organizaciones antes mencionadas pueden presentar sus solicitudes desde el 16 de junio hasta el 17 de julio del presente año, a través de la ventanilla electrónica del MEF. Para cumplir con su presentación, la solicitud deberá ser dirigida a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF y ajustarse a lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva N° 0001-2022-EF/63.01. Finalmente, el ministerio menciona que el desarrollo de estos proyectos piloto se da en el marco del Plan BIM Perú, que es la medida de política que define la estrategia nacional para la implementación progresiva de la adopción y uso de BIM en las inversiones públicas. BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública, que hace uso de un modelo de información creado por las partes involucradas, para facilitar la programación multianual, formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de decisiones, concluyó el MEF.

