MEF: nuevo bono alimentario buscará cubrir la canasta básica familiar

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Graham, reiteró que el Gobierno continúa trabajando para poder dar el bono alimentario a los sectores más necesitados y afectados por el aumento en el precio de los insumos básicos. Además, estimó que en dos semanas se tendrá preparada la lista de ciudadanos que podrán acceder al subsidio.

“Estamos duplicando los fondos para las ollas comunes y comedores populares, eso se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y adicionalmente se trabaja en un bono alimentario que está orientado a cubrir la canasta básica de consumo a los sectores de menores ingresos”, indicó Graham el domingo 19 de junio para el dominical Cuarto Poder.

En esa línea, dijo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se encuentra actualizando el padrón de beneficiarios para este bono con el fin de que se llegue realmente a los sectores más vulnerables y no ocurran infiltraciones.

“Cuando se entregan bonos de manera masiva, como Yanapay, que benefició a más de 10 millones de personas, siempre hay el riesgo de tener esa filtración de personas que no debieron recibir el bono o de los que no recibieron. Eso parte por una mejora en los padrones porque son atrasados y por la pandemia era difícil actualizarlos. Ahora, el Midis está en proceso de actualizarlos para que sea una intervención más focalizada en aquellos segmentos que lo necesitan”, resaltó el ministro de Economía y Finanzas. “En no más de dos semanas se tendrá la primera medida y estaremos afinando para llegar a los que más necesitan”, agregó.

Por otro lado, señaló que las disposiciones tomadas por el Estado, como la eliminación del impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en el diésel y gasoholes y la exoneración del IGV en los alimentos de la canasta básica, ayudaron a reducir la inflación.

“El conjunto de medidas que hemos tomado ha tenido un impacto, sabiendo que hoy la inflación es de 8.1%, si no hubiéramos tenido una inflación arriba de dos dígitos, más del 10%”, aclaró.

MEF sustentó en el Congreso crédito suplementario destinado a mitigar alza de precios y reactivar la economía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sustentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República el proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario de hasta S/ 7 246 millones para el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. Asimismo, de este monto alrededor de S/ 2 000 millones estarán destinados para hacer frente al impacto del incremento de los precios de los alimentos de la canasta básica familiar.

“Se están orientando estos recursos principalmente a la atención de las necesidades más urgentes, siendo el mayor monto destinado a bonos alimentarios para atenuar el impacto del incremento de precios registrado en la canasta básica familiar, ayudando de esta manera a los sectores más vulnerables. Este apoyo estará llegando durante las próximas semanas a más de 3 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema”, explicó el titular del MEF, Oscar Graham.

Asimismo el MEF indicó que este bono alimentario extraordinario será otorgado por única vez a actuales beneficiarios de Pensión 65, Juntos y Contigo, así como a ciudadanos de condición de vulnerabilidad.