MEF autoriza transferencia superior a S/ 9,6 millones para organización de Asamblea de OEA

Según el Decreto Supremo n.º 131-2022-EF, publicado este lunes en El Peruano, los recursos se destinarán al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Monto financiará la organización del quincuagésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Foto: Andina.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la trasferencia de S/ 9 millones 696.149 a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores para financiar la organización del quincuagésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Mediante el Decreto Supremo n.º 131-2022-EF, publicado este lunes en El Peruano, se aprobó esta operación en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. PUEDES VER: Óscar Graham: “Estamos duplicando el fondo de ollas comunes y comedores populares” El dispositivo legal también establece que la cesión de recursos monetarios se hace con cargo a los recursos de la reserva de contingencia del MEF. Además, estipula que el titular del pliego habilitador y de los pliegos habilitados aprueba la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario de la vigencia de la citada norma. Finalmente, precisa que los recursos de las transferencias de partidas no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son autorizados.

