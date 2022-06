Más de 900.000 hogares cuentan con gas natural gracias al programa BonoGas Residencial

Se calcula que más de 3 millones de peruanos se verán beneficiados con el programa, ya que tendrán acceso a un combustible barato, limpio y seguro, según el Minem.

El programa BonoGas se desarrolla en 6 regiones a nivel nacional: Lima, Callao, Ica, Áncash, La Libertad y Cajamarca. Foto: Minem

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el programa BonoGas Residencial viene permitiendo que más de 3 millones de peruanos accedan al gas natural en sus hogares tras haber financiado la instalación interna de más de 900.000 viviendas. A la quincena del mes de junio, el programa BonoGas se desarrolla en seis regiones a nivel nacional: Lima, Callao, Ica, Áncash, La Libertad y Cajamarca, en las cuales las viviendas, instituciones de bien social y pymes se viene beneficiando económicamente al ser un combustible barato, no tiene problema de la interrupción del abastecimiento y —no menos importante— es un combustible más limpio y seguro. En la región Lima y Callao existen a la fecha más de 871.000 mil conexiones; le sigue Ica con más de 19.000 hogares. En tercer lugar se encuentra La Libertad con una cifra superior a los 15.000 beneficiarios y en Áncash se registran con más de 5.000 familias favorecidas. PUEDES VER: Mypes: interés de hasta 17% para reprogramaciones de Reactiva Perú En Cajamarca, el programa ha iniciado en junio. En total, son 56 empresas las que desde ahora brindarán el servicio de información, afiliación y construcción de la instalación de gas natural a través del Programa BonoGas. Para este año 2022 también se ha previsto que el programa BonoGas Residencial sea implementado en las regiones de Lambayeque, Arequipa, Moquegua y Tacna. Cabe precisar que el programa está orientado a hogares ubicados en manzanas calificadas como de estrato bajo, medio bajo, medio y medio alto, según el plano estratificado del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, estas deben estar ubicadas cerca de zonas donde se encuentran las redes de distribución de gas natural. ¿En qué consiste BonoGas Residencial? BonoGas Residencial permite la instalación gratis de gas natural en los hogares de estratos socioeconómicos bajos, así como el financiamiento de la instalación del 50% ,75% y 100% para familias de nivel socioeconómico medio, medio bajo y medio alto. En estos casos, el saldo se paga mediante el recibo mensual y con un plazo de devolución de hasta 10 años sin intereses.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”