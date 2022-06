Más de 145.000 trabajadores en el Perú fueron incorporados a planilla en lo que va de 2022

Sunafil reportó que las cinco actividades económicas con mayor cantidad de trabajadores incorporados en planilla son agricultura, servicios, manufactura, construcción civil y comercio. ¿Y usted, ya verificó su situación?

Lima Metropolitana y La Libertad son las regiones donde se formalizaron más trabajadores. Foto: Sunafil

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que un total de 145.448 trabajadores ingresaron a planilla de enero hasta el pasado 8 de junio del presente año. Del total, 53.917 fueron producto de las acciones directas de fiscalización laboral: orientación, asistencia técnica, envío de comunicados a las empresas y el uso de la aplicación ‘Verifica tu Chamba’ de la Sunafil por parte de los trabajadores. Los otros 91.531 trabajadores corresponden a las altas en la planilla electrónica realizadas por las empresas intervenidas por Sunafil a través de sus diversas estrategias, mediante las cuales se les comunicó campañas, temas de prevención o información relacionada con la formalización laboral. PUEDES VER Desde el Congreso se maquina otra ley para alargar contratos de Talara Las cinco actividades económicas con mayor cantidad de trabajadores incorporados en la planilla son agricultura, con 31.531 trabajadores; servicios, con 26.287; industrias manufactureras, con 24.096; construcción civil, con 15.938; y comercio, con 12.622. Asimismo, las cinco regiones con más trabajadores formalizados son Lima Metropolitana, con 87.908 trabajadores; La Libertad, con 12.151; Ica, con 9.421; Piura, con 5.149; y Arequipa, con 4.390. Sunafil: aplicación ‘Verifica tu Chamba’ Cabe señalar que los trabajadores pueden comprobar si, efectivamente, su empleador los ha registrado en planilla. Esto se realiza ingresando a la aplicación ‘Verifica tu Chamba’, que está alojada en la página web de Sunafil. Este trámite es confidencial, ya que el empleador no recibe la información del trabajador que efectuó la consulta. En caso la aplicación indique que el trabajador no está en planilla, enviará una alerta al empleador para que corrija la situación de todos sus trabajadores que están en la informalidad.

