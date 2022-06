Martín Santa María: “Las transferencias interbancarias crecieron en 20 veces por la pandemia”

Entrevista al CEO y gerente general de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), quien asegura que la gente ya confía en las transferencias interbancarias por sus ventajas de “seguridad sanitaria y física”. “La gente que ha probado y le ha funcionado muy bien, ya no quiere regresar al efectivo”, afirma.

Alcance. Martín Santa María señala que son 34 las entidades financieras conectadas a la CCE. Foto: CCE

Luz Alarcón Ludalac luz.alarcon@glr.pe

