Martín Santa María: “Las transferencias interbancarias crecieron en 20 veces por la pandemia”

Tras la llegada de la pandemia y el menor uso de dinero en efectivo, se multiplicaron las transferencias interbancarias digitales, más aún las inmediatas, informó Martín Santa María, presidente de la CCE, quien además detalla sobre las mejoras que están implementando para los usuarios financieros.

¿Cuánto creció el número de transferencias interbancarias a raíz de la pandemia?

Realmente a raíz de la pandemia, y la cuarentena, el volumen de transferencias interbancarias ha crecido explosivamente. Tenemos las transferencias diferidas por horarios y las transferencias inmediatas que se hacen en tiempo real, estas últimas han crecido brutalmente. En los dos años del inicio de la pandemia, las transferencias interbancarias inmediatas han crecido en 20 veces, antes era medio millón de operaciones al mes y ahora estamos por encima de los 10 millones.

¿Qué factores influyen en el incremento?

Las personas hoy día prefieren el uso de medios digitales para enviar dinero, y hay una preferencia marcada por la inmediatez. Y además, a finales del año 2020 lanzamos el servicio de 24x7 para realizar transferencias inmediatas las 24 horas del día y también fines de semana y feriados. Antes eran pocas horas al día -solo de 8.30 a. m. a 4.00 p. m., y si querías hacer transferencia fin de semana o noche tenías que esperar al día siguiente. Entonces la gente ha comenzado a sentir confianza, a probar y ver las ventajas de no tener el efectivo por la seguridad sanitaria y física por asaltos y porque no tienes que trasladarte con el dinero en la mano, desde donde estés lo envías. La gente que ha probado y le ha funcionado muy bien, ya no quiere regresar al efectivo.

¿Las transferencias inmediatas tienen mayor costo que las diferidas?

Los costos al usuario dependen de cada entidad financiera, algunas cobran cero para transferencias y otras sí cobran comisión. Pero las que cobran esa comisión hacen una pequeña diferencia con las inmediatas porque es un servicio mejorado.

¿Las transferencias diferidas también presentan crecimiento o se mantienen?

Sí ha habido también un crecimiento grande. No tanto como las inmediatas, pero sí ha tenido crecimiento importante por encima del 40%. Las diferidas son más usadas por empresas; y las inmediatas, por personas naturales.

¿Cuánto es el ticket promedio?

Ha habido un crecimiento importante en operaciones más pequeñas. El ticket promedio ha bajado porque al volverse un mecanismo más cotidiano por parte de las personas, están comenzando a hacer transferencias de tickets más pequeños. O sea lo que antes hacían transferencia solo cuando era un monto relevante, hoy día no, ahora hay pagos de S/ 10, S/ 50, S/ 200. Así, el ticket promedio debe estar en S/ 1.000 a S/ 1.500.

¿Cuáles son los horarios de mayor uso?

Antes del 24x7, la mayor cantidad de transacciones se concentraba entre las 9.00 a. m. y las 11.00 a. m. donde se generaban mayores picos y más aún en quincenas y fines de mes. Hoy día, con el 24x7, se ha visto que se distribuye mucho mejor la carga transaccional, pero todavía hay una clara preferencia por las horas de la mañana, aunque también hay un volumen importante por la tarde.

La CCE también busca integrar a las billeteras digitales y las emisoras de dinero electrónico. Foto: Antonio Melgarejo/La República

¿Cuántas entidades financieras realizan transferencias interbancarias?

En transferencia diferida tenemos conectados a la Cámara 34 entidades, entre bancos, cajas y financieras. Y de ese total, unas 19 hacen además transferencias inmediatas, y tenemos solicitudes de unas 5 o 6 entidades en cola, que están terminando su desarrollo para poder conectarse al servicio.

¿Qué nuevas funcionalidades se están implementando?

Estamos trabajando con las entidades financieras para que ahora no se tenga que ingresar el famoso código interbancario (CCI) largo con 20 dígitos, sino que en un futuro cercano van a poder hacerlo como una billetera: ingresando el número de teléfono celular. Ojalá tengamos un piloto hacia finales de este año, pero con toda la potencia será para el próximo.

¿Qué otras mejoras están realizando?