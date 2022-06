La industria de videojuegos crea más de 100 trabajos al año en el Perú

Los videojuegos están pasando de solo ser un pasatiempo a convertirse en un mercado rentable e importante.

Perú se ubica en el puesto 49 a nivel mundial, con 8 millones de jugadores de consolas, celulares y computadoras. Además, el 76% de peruanos tiene como pasatiempo los juegos en línea. Foto: AFP

Una industria en pleno crecimiento. Según la Asociación Peruana de Desarrolladores de Videojuegos y Animación (APDEVA), actualmente existen 32 empresas registradas de animación y videojuegos a nivel nacional. Con esto se genera una considerable cifra de entre 150 y 200 empleos al año para este sector. Tal como afirma Ingrid Ccoyllo, Jefe Nacional del Departamento Tecnología de Tecsup, esta industria representa, actualmente, una de las fuentes más importantes de trabajo tanto en Perú como en otros países. Además, es una oportunidad para la creación de nuevas empresas. “Este mercado se está convirtiendo en uno de los más rentables, generando millones de dólares cada año. Hay una necesidad de contar con más profesionales desarrolladores de videojuegos y no solo para atender la demanda de puestos de trabajo existente, sino también para la creación de proyectos que permitirán el nacimiento de nuevos emprendedores y por ende, de nuevas empresas”, señaló la especialista. PUEDES VER: Fall Guys, uno de los mejores juegos casuales de PS4 y PC, será gratis a partir de esta fecha Ccoyllo también resalta las posibilidades de esta industria para en corto tiempo volverse lucrativa. En esa línea, muchos de los profesionales de los videojuegos han sido antes aficionados a este pasatiempo que ha terminado volviéndose en una oportunidad de trabajo, por lo que son muchas las ventajas que la especialista en tecnología menciona, como la posibilidad de hacer de un hobby una profesión y experimentar combinando arte, ciencia, programación y tecnología. PUEDES VER: ¡Trabaja en el Parque de las Leyendas! Requisitos y cómo postular a sueldos de hasta 6.000 soles ¿Cuál es el perfil de un profesional de los videojuegos? Para Ingrid Ccoyllo, Jefe Nacional del Departamento Tecnología de Tecsup, estas son las características que debe tener alguien que desee especializarse y formar una empresa de videojuegos. Cabe resaltar que, según datos de GFK, el 76% de los peruanos tiene como pasatiempo los juegos en línea. Tener motivación por el desarrollo de videojuegos: es necesario que se cuente con pasión por este campo.

Contar con habilidades lógico matemáticas

Poder trabajar en equipos multidisciplinarios

Tener creatividad y buscar innovar.

