INEI: El 67,2% de las microempresas en Perú se dedican a actividades comerciales

Según cifras preliminares del V Censo Nacional Económico, a la fecha, se ha empadronado a más de un millón de establecimientos. Proceso terminará en agosto.

El 31% de los establecimientos comerciales empadronados corresponden a bodegas. Foto: El Peruano.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, hasta la fecha, se han empadronado más de un millón establecimientos y locales en todo el país, como parte de la primera fase del V Censo Nacional Económico, que se inició en abril del presente año. De acuerdo con la información recopilada, más de 818.000 establecimientos visitados se encuentran en funcionamiento, y aproximadamente 200.000 están cerrados de manera temporal, de manera permanente, desocupados o son locales en alquiler. PUEDES VER: Mypes: interés de hasta 17% para reprogramaciones de Reactiva Perú Además, el 13% de los visitados no operaron en el año 2020 y el 61,2% lo hicieron de manera parcial. En tanto, el 72,1% de las empresas comerciales informaron que no operaron con normalidad durante el primer año de la pandemia (2020). En las empresas de manufactura, este porcentaje alcanzó el 80,1% y en las del rubro de servicios el 78,2%. Según el tamaño de empresa, el 96,5% de establecimientos visitados forman parte de las microempresas, 2,8% a pequeñas empresas, 0,2% medianas empresas y el 0,5% de grandes empresas. El INEI detalla que del total locales empadronados pertenecientes a la microempresa, el 67,2% se dedica a actividades comerciales, el 28,4% a servicios y el 4,4% a manufactura. En tanto, en la gran empresa, el 51,2% corresponde a establecimientos comerciales, el 40,1% de servicios y el 8,7% de manufactura. Mayoría de establecimientos realizan actividades comerciales De otro lado, también se ha detectado, hasta el momento, que del total de empresas el 67% realizan actividades comerciales, el 28,6% actividades de servicios y el 4.4% actividades de manufactureras. El 31% de los establecimientos comerciales empadronados corresponde a bodegas; mientras que el 24% de los de servicios son restaurantes y el 21% de aquellos, dedicados a actividades manufactureras, realizan actividades de confección de prendas de vestir. La entidad detalló que, para esta labor, se han desplazado 1.918 funcionarios censales, quienes recogen la información mediante formularios digitales utilizando una tablet. El V Censo Nacional Económico se ejecuta en dos etapas que comprenden el Censo Nacional de Establecimientos, que culmina en agosto; y la Encuesta Nacional a Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas, que se desarrollará entre junio y noviembre del 2022.

